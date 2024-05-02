02 мая 2024

В ХМАО ждут падения цен на аренду загородных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок Исток. Екатеринбург, строительная компания prinzip, загородная недвижимость
Риелторы прогнозируют летом снижение стоимости аренды домов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируют летом снижение стоимости посуточной аренды загородных домов, рассказали URA.RU в агентстве «Этажи». Риелторы ожидают, что цены могут упасть на фоне снижения спроса у югорчан.

«Зимой все хотят куда-то выехать, сняв загородный дом. А летом все-таки более доступны пляжи и парки для времяпровождения. Возможно, на летний период ценник наоборот будет снижаться», — отмечает эксперт по загородной недвижимости филиала «Этажей» в Нижневартовске Светлана Глушенкова.

На рынке посуточной загородной аренды в ХМАО тем временем активно нарастает и конкуренция среди предпринимателей. Большинство домов югорчане строят ради заработка. «Грубо говоря, вот только в этом месяце трое из четырех клиентов построили дома именно под бизнес», — добавляет Глушенкова.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рекордно выросло число домов, которые стали сдавать посуточно семьям с животными. За год такой недвижимости по региону стало больше на 70%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируют летом снижение стоимости посуточной аренды загородных домов, рассказали URA.RU в агентстве «Этажи». Риелторы ожидают, что цены могут упасть на фоне снижения спроса у югорчан. «Зимой все хотят куда-то выехать, сняв загородный дом. А летом все-таки более доступны пляжи и парки для времяпровождения. Возможно, на летний период ценник наоборот будет снижаться», — отмечает эксперт по загородной недвижимости филиала «Этажей» в Нижневартовске Светлана Глушенкова. На рынке посуточной загородной аренды в ХМАО тем временем активно нарастает и конкуренция среди предпринимателей. Большинство домов югорчане строят ради заработка. «Грубо говоря, вот только в этом месяце трое из четырех клиентов построили дома именно под бизнес», — добавляет Глушенкова. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рекордно выросло число домов, которые стали сдавать посуточно семьям с животными. За год такой недвижимости по региону стало больше на 70%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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