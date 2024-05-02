В ХМАО ждут падения цен на аренду загородных домов

В Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируют летом снижение стоимости посуточной аренды загородных домов, рассказали URA.RU в агентстве «Этажи». Риелторы ожидают, что цены могут упасть на фоне снижения спроса у югорчан.
«Зимой все хотят куда-то выехать, сняв загородный дом. А летом все-таки более доступны пляжи и парки для времяпровождения. Возможно, на летний период ценник наоборот будет снижаться», — отмечает эксперт по загородной недвижимости филиала «Этажей» в Нижневартовске Светлана Глушенкова.
На рынке посуточной загородной аренды в ХМАО тем временем активно нарастает и конкуренция среди предпринимателей. Большинство домов югорчане строят ради заработка. «Грубо говоря, вот только в этом месяце трое из четырех клиентов построили дома именно под бизнес», — добавляет Глушенкова.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рекордно выросло число домов, которые стали сдавать посуточно семьям с животными. За год такой недвижимости по региону стало больше на 70%.
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