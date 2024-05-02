В Екатеринбурге ищут мастера маникюра от 16 лет на зарплату до 330 тысяч

Компания предоставляет мастеру по маникюру оборудование и комнату отдыха Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге в топ высокооплачиваемых вакансий мая вошли мастер маникюра и педикюра, риелтор и менеджер по продажам. Им готовы предложить зарплату в среднем от 320 тысяч рублей. Данными с URA.RU поделились аналитики «Авито Работа».

«В салоне красоты топ мастеру маникюра и педикюра готовы платить от 100 000 до 330 000 рублей при сменном рабочем графике. Компания предоставляет оборудование, комнату отдыха и карьерный рост. Компания будет рассматривать кандидата со стажем работы не менее года и в возрасте от 16 лет», — рассказали представители «Авито».

Риелтору с опытом обещают зарплату до 350 000 рублей, базу с недвижимостью, которую необходимо продать, тренинги, карьерный рост и стипендию от компании. Менеджер по продажам сможет получить 300 тысяч: в его круг задач будет входить расчет стоимости продукции и доставки, ведение переговоров с заказчиками, обработка и прием заявок.

Менеджеру по продажам металлопроката готовы платить до 300 тысяч рублей, но нужен опыт работы более года. Ответственный по логистике может рассчитывать на 200 тысяч в месяц.

Ранее аналитики публиковали иной топ вакансий. В него входили бурильщик, рекрутер и менеджер по продажам.