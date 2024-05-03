Песков пообещал выполнить мечту девочки, которая хочет познакомиться с Путиным

Встреча президента России Владимира Путина и девочки Маша из донецкой Макеевки, которая ходит встречать с российским флагом летчиков из подразделения «Архангелы», может состояться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Мы посмотрим и попробуем найти возможность организовать такую встречу», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом он отметил, что не видел информацию о желании девочки встретиться с Путиным.
До этого Маша заявила о своей мечте познакомиться с главой РФ. Ее первым желание было посидеть в кабине самолета, которое исполнили военные в Макеевке.
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