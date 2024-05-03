Песков пообещал выполнить мечту девочки, которая хочет познакомиться с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков отметил, что встреча Владимира Путина и Маши может состояться Фото:

Встреча президента России Владимира Путина и девочки Маша из донецкой Макеевки, которая ходит встречать с российским флагом летчиков из подразделения «Архангелы», может состояться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Мы посмотрим и попробуем найти возможность организовать такую встречу», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом он отметил, что не видел информацию о желании девочки встретиться с Путиным.

До этого Маша заявила о своей мечте познакомиться с главой РФ. Ее первым желание было посидеть в кабине самолета, которое исполнили военные в Макеевке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Встреча президента России Владимира Путина и девочки Маша из донецкой Макеевки, которая ходит встречать с российским флагом летчиков из подразделения «Архангелы», может состояться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы посмотрим и попробуем найти возможность организовать такую встречу», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом он отметил, что не видел информацию о желании девочки встретиться с Путиным. До этого Маша заявила о своей мечте познакомиться с главой РФ. Ее первым желание было посидеть в кабине самолета, которое исполнили военные в Макеевке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...