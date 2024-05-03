Песков пообещал выполнить мечту девочки, которая хочет познакомиться с Путиным

03 мая 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что встреча Владимира Путина и Маши может состояться Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча президента России Владимира Путина и девочки Маша из донецкой Макеевки, которая ходит встречать с российским флагом летчиков из подразделения «Архангелы», может состояться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы посмотрим и попробуем найти возможность организовать такую встречу», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом он отметил, что не видел информацию о желании девочки встретиться с Путиным. До этого Маша заявила о своей мечте познакомиться с главой РФ. Ее первым желание было посидеть в кабине самолета, которое исполнили военные в Макеевке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Встреча президента России Владимира Путина и девочки Маша из донецкой Макеевки, которая ходит встречать с российским флагом летчиков из подразделения «Архангелы», может состояться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы посмотрим и попробуем найти возможность организовать такую встречу», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом он отметил, что не видел информацию о желании девочки встретиться с Путиным. До этого Маша заявила о своей мечте познакомиться с главой РФ. Ее первым желание было посидеть в кабине самолета, которое исполнили военные в Макеевке.