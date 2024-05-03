Отправка дополнительной помощи в зону СВО стала 10 по счету Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге 3 мая отправили помочь участникам СВО, в которую вошли два мотоцикла «Урал», одежда и бытовая химия — всего 20 тонн груза. Вещи доставят на Донбасс ко Дню Победы. В мероприятии приняли участие мэр Алексей Орлов, спикер гордумы Анна Гурарий и другие представители власти, рассказали URA.RU в пресс-службе администрации.

«Эта отправка особенная. Ведь вещи, которые так необходимы там, люди получат прямо к главному празднику нашей страны — Дню Победы. Благодаря неравнодушию наших горожан, предпринимателей и волонтеров, наши земляки-военные получат все самое востребованное: от транспорта — в составе груза два мотоцикла „Урал“, до одежды и бытовой химии. Всего 20 тонн полезного груза», — сказал Орлов.

Он поблагодарил студентов, школьников и волонтеров за активную помощь фронту. «Самые теплые слова благодарности хочу адресовать местному отделению партии „Единая Россия“ за общую координацию проекта. Именно партийцы взяли на себя ответственность за эффективное взаимодействие всех участников этой благородной миссии», — отметил мэр.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга