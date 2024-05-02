Разработчики ищут себе директора на зарплату в 300 тысяч

«Авито»: челябинская IT-фирма примет умеющего стратегически мыслить директора

03 мая 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Руководителю предстоит решать стратегические задачи, контролировать работу и общаться с клиентами Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Разработчики IT-компании ищут себе директора на зарплату до 300 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», от соискателя ждут опыта работы от трех лет. «В Челябинске ищут директора в IT-компанию с зарплатой до 300 тысяч рублей ежемесячно при полном рабочем дне. Компания готова нанять специалиста с опытом работы более трех лет», — отметили аналитики сервиса. Кандидату на должность директора предстоит работать с продвинутыми навыками использования приложений с таблицами и другим программным обеспечением. От претендента ожидают активную жизненную позицию и умение разрабатывать стратегические планы. Руководителю предстоит принимать и контролировать тактические решения. В тройке самых высокооплачиваемых, по данным «Авито Работы», оказались глава отдела логистики и исполнительный директор компании, специализирующейся на сдаче в аренду спецтехники. Первому заплатят от 100 до 200 тысяч, второму — от 150 тысяч и выше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разработчики IT-компании ищут себе директора на зарплату до 300 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», от соискателя ждут опыта работы от трех лет. «В Челябинске ищут директора в IT-компанию с зарплатой до 300 тысяч рублей ежемесячно при полном рабочем дне. Компания готова нанять специалиста с опытом работы более трех лет», — отметили аналитики сервиса. Кандидату на должность директора предстоит работать с продвинутыми навыками использования приложений с таблицами и другим программным обеспечением. От претендента ожидают активную жизненную позицию и умение разрабатывать стратегические планы. Руководителю предстоит принимать и контролировать тактические решения. В тройке самых высокооплачиваемых, по данным «Авито Работы», оказались глава отдела логистики и исполнительный директор компании, специализирующейся на сдаче в аренду спецтехники. Первому заплатят от 100 до 200 тысяч, второму — от 150 тысяч и выше.