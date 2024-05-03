Турчак: конфискованное оружие будут передавать Минобороны для СВО

03 мая 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Конфискованное оружие попадает в зону спецоперации, отметил Андрей Турчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфискованное, изъятое и добровольно сданное оружие будет передано Минобороны России и Росгвардии для снабжения сил, участвующих в спецоперации. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» и глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак. «Из 250 тысяч единиц изъятого оружия, которое сегодня хранится в территориальных подразделениях МВД, утилизации подлежат более 70 тысяч. Как правило, оно исправно и может быть использовано. Законопроект, [внесенный в Госдуму], регламентирует его передачу Минобороны и Росгвардии», — заявил Андрей Турчак. Его слова приводит пресс-служба « Единой России ». Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что порядок передачи будет определять правительство. Росгвардия займется процессом администрирования конфискованного оружия. В первом чтении проект закона будет рассмотрен в мае. Рабочая группа по вопросам СВО была создана по распоряжению президента России Владимира Путина. Она занимается, в том числе, разработкой мер поддержки участников спецоперации и их семей. Уже реализованы такие меры, как прекращение кредитных обязательств в случае гибели или получения инвалидности участником СВО, расширение права на страховые выплаты и сохранение права на жилищную выплату для семей погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конфискованное, изъятое и добровольно сданное оружие будет передано Минобороны России и Росгвардии для снабжения сил, участвующих в спецоперации. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» и глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак. «Из 250 тысяч единиц изъятого оружия, которое сегодня хранится в территориальных подразделениях МВД, утилизации подлежат более 70 тысяч. Как правило, оно исправно и может быть использовано. Законопроект, [внесенный в Госдуму], регламентирует его передачу Минобороны и Росгвардии», — заявил Андрей Турчак. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что порядок передачи будет определять правительство. Росгвардия займется процессом администрирования конфискованного оружия. В первом чтении проект закона будет рассмотрен в мае. Рабочая группа по вопросам СВО была создана по распоряжению президента России Владимира Путина. Она занимается, в том числе, разработкой мер поддержки участников спецоперации и их семей. Уже реализованы такие меры, как прекращение кредитных обязательств в случае гибели или получения инвалидности участником СВО, расширение права на страховые выплаты и сохранение права на жилищную выплату для семей погибших.