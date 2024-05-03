На Украине начнут призывать больных ВИЧ и раком

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Больных ВИЧ и раком смогут призывать в украинскую армию Фото:
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Больных ВИЧ и раком украинцев смогут начать призывать в украинскую армию. Об этом написало издание «Страна» накануне вступления в силу закона, который отменяет на Украине понятие «ограниченно пригодный» к службе.

«ВИЧ-инфицированные непригодные лишь те, у кого болезнь прогрессирует, остальные могут служить в тыловых частях ТЦК, либо, если речь идет о бессимптомных носителях, на фронте… Больные раком — полностью пригодные те, у кого болезнь в стадии стойкой ремиссии. С учета снимут только неоперабельных и имеющих метастазы», — говорится в приказе. Кроме того, мужчины с легкими психическими проявлениями и умственной отсталостью признаются годными для военной службы в тылу в Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил статус «ограниченно пригодного» к службе. Теперь на Украине сохранятся статусы «годен» и «не годен». Также граждане, которые относились к «ограниченно пригодным», должны будут пройти медкомиссию в течение девяти месяцев.

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Больных ВИЧ и раком украинцев смогут начать призывать в украинскую армию. Об этом написало издание «Страна» накануне вступления в силу закона, который отменяет на Украине понятие «ограниченно пригодный» к службе. «ВИЧ-инфицированные непригодные лишь те, у кого болезнь прогрессирует, остальные могут служить в тыловых частях ТЦК, либо, если речь идет о бессимптомных носителях, на фронте… Больные раком — полностью пригодные те, у кого болезнь в стадии стойкой ремиссии. С учета снимут только неоперабельных и имеющих метастазы», — говорится в приказе. Кроме того, мужчины с легкими психическими проявлениями и умственной отсталостью признаются годными для военной службы в тылу в Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил статус «ограниченно пригодного» к службе. Теперь на Украине сохранятся статусы «годен» и «не годен». Также граждане, которые относились к «ограниченно пригодным», должны будут пройти медкомиссию в течение девяти месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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