На Украине начнут призывать больных ВИЧ и раком

03 мая 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Больных ВИЧ и раком смогут призывать в украинскую армию Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Больных ВИЧ и раком украинцев смогут начать призывать в украинскую армию. Об этом написало издание «Страна» накануне вступления в силу закона, который отменяет на Украине понятие «ограниченно пригодный» к службе. «ВИЧ-инфицированные непригодные лишь те, у кого болезнь прогрессирует, остальные могут служить в тыловых частях ТЦК, либо, если речь идет о бессимптомных носителях, на фронте… Больные раком — полностью пригодные те, у кого болезнь в стадии стойкой ремиссии. С учета снимут только неоперабельных и имеющих метастазы», — говорится в приказе. Кроме того, мужчины с легкими психическими проявлениями и умственной отсталостью признаются годными для военной службы в тылу в Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил статус «ограниченно пригодного» к службе. Теперь на Украине сохранятся статусы «годен» и «не годен». Также граждане, которые относились к «ограниченно пригодным», должны будут пройти медкомиссию в течение девяти месяцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Больных ВИЧ и раком украинцев смогут начать призывать в украинскую армию. Об этом написало издание «Страна» накануне вступления в силу закона, который отменяет на Украине понятие «ограниченно пригодный» к службе. «ВИЧ-инфицированные непригодные лишь те, у кого болезнь прогрессирует, остальные могут служить в тыловых частях ТЦК, либо, если речь идет о бессимптомных носителях, на фронте… Больные раком — полностью пригодные те, у кого болезнь в стадии стойкой ремиссии. С учета снимут только неоперабельных и имеющих метастазы», — говорится в приказе. Кроме того, мужчины с легкими психическими проявлениями и умственной отсталостью признаются годными для военной службы в тылу в Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил статус «ограниченно пригодного» к службе. Теперь на Украине сохранятся статусы «годен» и «не годен». Также граждане, которые относились к «ограниченно пригодным», должны будут пройти медкомиссию в течение девяти месяцев.