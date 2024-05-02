Тюменцы в День Победы увидят один из старейших автомобилей города

В Тюмени 9 мая пройдет выставка ретроавтомобилей

03 мая 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Самый возрастной автомобиль на выставке ретроавтомобилей — ГАЗ М-20 «Победа» 1954 года выпуска Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени во время празднования Дня Победы 9 мая пройдет выставка ретроавтомобилей. Как рассказал URA.RU председатель автоклуба «Ретро — Классика» Михаил Галушко, горожане увидят один из старейших автомобилей города — «Победу». «Всего у нас в клубе 30 участников, у каждого по два-три автомобиля. Есть автомобили, которые участвовали в автопробегах по всей России и по странам СНГ. Есть автомобиль, который объездил весь горный Алтай, доехав до Телецкого озера, а также побывал в Абхазии. Самый возрастной автомобиль на выставке будет ГАЗ М-20 „Победа“ 1954 года», — рассказал URA.RU Михаил Галушко. На выставке в тюменском сквере представят 15 ретроавтомобилей. Во время проведения выставки будет организована полевая кухня. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в День Победы пройдет концерт «Мы помним, мы гордимся» и парад катамаранов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени во время празднования Дня Победы 9 мая пройдет выставка ретроавтомобилей. Как рассказал URA.RU председатель автоклуба «Ретро — Классика» Михаил Галушко, горожане увидят один из старейших автомобилей города — «Победу». «Всего у нас в клубе 30 участников, у каждого по два-три автомобиля. Есть автомобили, которые участвовали в автопробегах по всей России и по странам СНГ. Есть автомобиль, который объездил весь горный Алтай, доехав до Телецкого озера, а также побывал в Абхазии. Самый возрастной автомобиль на выставке будет ГАЗ М-20 „Победа“ 1954 года», — рассказал URA.RU Михаил Галушко. На выставке в тюменском сквере представят 15 ретроавтомобилей. Во время проведения выставки будет организована полевая кухня. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в День Победы пройдет концерт «Мы помним, мы гордимся» и парад катамаранов.