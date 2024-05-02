02 мая 2024

Тюменцы в День Победы увидят один из старейших автомобилей города

В Тюмени 9 мая пройдет выставка ретроавтомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня Победы в городских парках. Екатеринбург, ретро автомобиль, автомобиль волга
Самый возрастной автомобиль на выставке ретроавтомобилей — ГАЗ М-20 «Победа» 1954 года выпуска Фото:

В Тюмени во время празднования Дня Победы 9 мая пройдет выставка ретроавтомобилей. Как рассказал URA.RU председатель автоклуба «Ретро — Классика» Михаил Галушко, горожане увидят один из старейших автомобилей города — «Победу».

«Всего у нас в клубе 30 участников, у каждого по два-три автомобиля. Есть автомобили, которые участвовали в автопробегах по всей России и по странам СНГ. Есть автомобиль, который объездил весь горный Алтай, доехав до Телецкого озера, а также побывал в Абхазии. Самый возрастной автомобиль на выставке будет ГАЗ М-20 „Победа“ 1954 года», — рассказал URA.RU Михаил Галушко.

На выставке в тюменском сквере представят 15 ретроавтомобилей. Во время проведения выставки будет организована полевая кухня. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в День Победы пройдет концерт «Мы помним, мы гордимся» и парад катамаранов.

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В Тюмени во время празднования Дня Победы 9 мая пройдет выставка ретроавтомобилей. Как рассказал URA.RU председатель автоклуба «Ретро — Классика» Михаил Галушко, горожане увидят один из старейших автомобилей города — «Победу». «Всего у нас в клубе 30 участников, у каждого по два-три автомобиля. Есть автомобили, которые участвовали в автопробегах по всей России и по странам СНГ. Есть автомобиль, который объездил весь горный Алтай, доехав до Телецкого озера, а также побывал в Абхазии. Самый возрастной автомобиль на выставке будет ГАЗ М-20 „Победа“ 1954 года», — рассказал URA.RU Михаил Галушко. На выставке в тюменском сквере представят 15 ретроавтомобилей. Во время проведения выставки будет организована полевая кухня. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в День Победы пройдет концерт «Мы помним, мы гордимся» и парад катамаранов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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