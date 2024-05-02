В Тюмени защитят Зареку от подтопления

03 мая 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

В Тюмени планируется построить централизованную систему ливневой канализации Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени защитят Заречный микрорайон от подтопления с помощью коллектора ливневой канализации. Его обустроят в рамках строительства дороги на улице Газовиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Например, в настоящее время строится дорога по улице Газовиков с устройством коллектора ливневой канализации. Это обеспечит отвод поверхностных стоков с существующей ул. Газовиков с последующей транспортировкой в сторону очистных сооружений ул. Ю.-Р.Г. Эрвье. Будет обеспечено отведение стоков и ликвидировано подтопление Заречной части города», — рассказали в мэрии. Отмечается, что в Тюмени планируется построить централизованную систему ливневой канализации с увеличенной пропускной способностью коллекторов. Кроме того, в проект городского бюджета постоянно закладываются мероприятия по развитию ливневки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени защитят Заречный микрорайон от подтопления с помощью коллектора ливневой канализации. Его обустроят в рамках строительства дороги на улице Газовиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Например, в настоящее время строится дорога по улице Газовиков с устройством коллектора ливневой канализации. Это обеспечит отвод поверхностных стоков с существующей ул. Газовиков с последующей транспортировкой в сторону очистных сооружений ул. Ю.-Р.Г. Эрвье. Будет обеспечено отведение стоков и ликвидировано подтопление Заречной части города», — рассказали в мэрии. Отмечается, что в Тюмени планируется построить централизованную систему ливневой канализации с увеличенной пропускной способностью коллекторов. Кроме того, в проект городского бюджета постоянно закладываются мероприятия по развитию ливневки.