02 мая 2024

В Тюмени защитят Зареку от подтопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенняя оттепель и грязь на улицах. Екатеринбург, канализационный люк, люк, ливневка, канализация
В Тюмени планируется построить централизованную систему ливневой канализации Фото:

В Тюмени защитят Заречный микрорайон от подтопления с помощью коллектора ливневой канализации. Его обустроят в рамках строительства дороги на улице Газовиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Например, в настоящее время строится дорога по улице Газовиков с устройством коллектора ливневой канализации. Это обеспечит отвод поверхностных стоков с существующей ул. Газовиков с последующей транспортировкой в сторону очистных сооружений ул. Ю.-Р.Г. Эрвье. Будет обеспечено отведение стоков и ликвидировано подтопление Заречной части города», — рассказали в мэрии.

Отмечается, что в Тюмени планируется построить централизованную систему ливневой канализации с увеличенной пропускной способностью коллекторов. Кроме того, в проект городского бюджета постоянно закладываются мероприятия по развитию ливневки.

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В Тюмени защитят Заречный микрорайон от подтопления с помощью коллектора ливневой канализации. Его обустроят в рамках строительства дороги на улице Газовиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Например, в настоящее время строится дорога по улице Газовиков с устройством коллектора ливневой канализации. Это обеспечит отвод поверхностных стоков с существующей ул. Газовиков с последующей транспортировкой в сторону очистных сооружений ул. Ю.-Р.Г. Эрвье. Будет обеспечено отведение стоков и ликвидировано подтопление Заречной части города», — рассказали в мэрии. Отмечается, что в Тюмени планируется построить централизованную систему ливневой канализации с увеличенной пропускной способностью коллекторов. Кроме того, в проект городского бюджета постоянно закладываются мероприятия по развитию ливневки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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