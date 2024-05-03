Иноагентам запретили участвовать в выборах президента

Комитет ГД одобрил поправки, запрещающие участвовать в выборах иноагентам
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Заседание избирательной комиссии. Курган, выборы, топ, голосование, урна голосования, бюллетень
Иноагенты не смогут участвовать в выборах во все органы государственной власти Фото:

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству одобрил новые поправки, запрещающие лицам со статусом иностранного агента участвовать в выборах на всех уровнях. Об этом сообщается в электронной базе.

«Согласно поправкам, закон <…> дополняется новой нормой о том, что кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента», — передает решение комитета ТАСС. Отмечается, что это касается выборов во все органы государственной власти, от федерального до местного уровня. Кроме того, в Госдуме поддержали поправки, благодаря которым иноагенты не могут быть назначены наблюдателями на выборах.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, вводящий для российских граждан и компаний полный запрет на размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов. При этом ответственность за нарушение требований несут рекламодатель и рекламораспространитель, передает деловое издание «Взгляд».

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Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству одобрил новые поправки, запрещающие лицам со статусом иностранного агента участвовать в выборах на всех уровнях. Об этом сообщается в электронной базе. «Согласно поправкам, закон <…> дополняется новой нормой о том, что кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента», — передает решение комитета ТАСС. Отмечается, что это касается выборов во все органы государственной власти, от федерального до местного уровня. Кроме того, в Госдуме поддержали поправки, благодаря которым иноагенты не могут быть назначены наблюдателями на выборах. Ранее Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, вводящий для российских граждан и компаний полный запрет на размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов. При этом ответственность за нарушение требований несут рекламодатель и рекламораспространитель, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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