Иноагентам запретили участвовать в выборах президента

Комитет ГД одобрил поправки, запрещающие участвовать в выборах иноагентам

03 мая 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Иноагенты не смогут участвовать в выборах во все органы государственной власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству одобрил новые поправки, запрещающие лицам со статусом иностранного агента участвовать в выборах на всех уровнях. Об этом сообщается в электронной базе. «Согласно поправкам, закон <…> дополняется новой нормой о том, что кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента», — передает решение комитета ТАСС. Отмечается, что это касается выборов во все органы государственной власти, от федерального до местного уровня. Кроме того, в Госдуме поддержали поправки, благодаря которым иноагенты не могут быть назначены наблюдателями на выборах. Ранее Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, вводящий для российских граждан и компаний полный запрет на размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов. При этом ответственность за нарушение требований несут рекламодатель и рекламораспространитель, передает деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству одобрил новые поправки, запрещающие лицам со статусом иностранного агента участвовать в выборах на всех уровнях. Об этом сообщается в электронной базе. «Согласно поправкам, закон <…> дополняется новой нормой о том, что кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента», — передает решение комитета ТАСС. Отмечается, что это касается выборов во все органы государственной власти, от федерального до местного уровня. Кроме того, в Госдуме поддержали поправки, благодаря которым иноагенты не могут быть назначены наблюдателями на выборах. Ранее Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, вводящий для российских граждан и компаний полный запрет на размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов. При этом ответственность за нарушение требований несут рекламодатель и рекламораспространитель, передает деловое издание «Взгляд».