Аквапарк в Ханты-Мансийске закроют на ремонт

Аквапарк в Ханты-Мансийске с 1 июня закрывается на ремонт
Аквапарк в Ханты-Мансийске с 1 июня закрывается на ремонт. Об этом сообщили в группе «ЮграМегаСпорт» в «ВКонтакте».
«Мы приостанавливаем работу аквапарка, чтобы сделать его лучше и комфортнее для вас. С 1 июня аквапарк будет закрыт для проведения ремонтных работ», — написали в группе спорткомплекса.
Югорчанам также предлагается пройти опрос и написать о нововведениях, которые необходимо ввести в аквапарке. По словам сотрудников организации, это поможет внести только актуальные для жителей города изменения при ремонте.
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