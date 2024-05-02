02 мая 2024

Аквапарк в Ханты-Мансийске закроют на ремонт

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Пермские термы, ул. Героев Хасана, д. 42В. Пермь , аквапарк, санаторий, купание, плавание, бассейн
Аквапарк в Ханты-Мансийске с 1 июня закрывается на ремонт Фото:

Аквапарк в Ханты-Мансийске с 1 июня закрывается на ремонт. Об этом сообщили в группе «ЮграМегаСпорт» в «ВКонтакте».

«Мы приостанавливаем работу аквапарка, чтобы сделать его лучше и комфортнее для вас. С 1 июня аквапарк будет закрыт для проведения ремонтных работ», — написали в группе спорткомплекса.

Югорчанам также предлагается пройти опрос и написать о нововведениях, которые необходимо ввести в аквапарке. По словам сотрудников организации, это поможет внести только актуальные для жителей города изменения при ремонте.

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Аквапарк в Ханты-Мансийске с 1 июня закрывается на ремонт. Об этом сообщили в группе «ЮграМегаСпорт» в «ВКонтакте». «Мы приостанавливаем работу аквапарка, чтобы сделать его лучше и комфортнее для вас. С 1 июня аквапарк будет закрыт для проведения ремонтных работ», — написали в группе спорткомплекса. Югорчанам также предлагается пройти опрос и написать о нововведениях, которые необходимо ввести в аквапарке. По словам сотрудников организации, это поможет внести только актуальные для жителей города изменения при ремонте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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