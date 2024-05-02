Аквапарк в Ханты-Мансийске закроют на ремонт

03 мая 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Аквапарк в Ханты-Мансийске с 1 июня закрывается на ремонт Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Аквапарк в Ханты-Мансийске с 1 июня закрывается на ремонт. Об этом сообщили в группе «ЮграМегаСпорт» в «ВКонтакте». «Мы приостанавливаем работу аквапарка, чтобы сделать его лучше и комфортнее для вас. С 1 июня аквапарк будет закрыт для проведения ремонтных работ», — написали в группе спорткомплекса. Югорчанам также предлагается пройти опрос и написать о нововведениях, которые необходимо ввести в аквапарке. По словам сотрудников организации, это поможет внести только актуальные для жителей города изменения при ремонте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аквапарк в Ханты-Мансийске с 1 июня закрывается на ремонт. Об этом сообщили в группе «ЮграМегаСпорт» в «ВКонтакте». «Мы приостанавливаем работу аквапарка, чтобы сделать его лучше и комфортнее для вас. С 1 июня аквапарк будет закрыт для проведения ремонтных работ», — написали в группе спорткомплекса. Югорчанам также предлагается пройти опрос и написать о нововведениях, которые необходимо ввести в аквапарке. По словам сотрудников организации, это поможет внести только актуальные для жителей города изменения при ремонте.