В Челябинске осудят банду сутенеров

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, приговор суда, судья, суд, судебное дело
В банде занимались вовлечением к занятиям проституцией 13 человек Фото:

В Челябинске направлено в Ленинский райсуд уголовное дело на банду сутенеров, которые вовлекали женщин в проституцию. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 жителей региона, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами), ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой). Путем уговоров и обещаний быстрого заработка денежных средств вовлекли в занятие проституцией 14 женщин», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что женщины привлекались к такому «заработку» в Челябинске с февраля 2021 по май 2023 года. Четверо из обвиняемых уговаривали дам на занятие такой работой, другие были диспетчерами, водителями и сутенерами.

«Они применяли различные способы психологического давления. В дальнейшем женщины оказывали систематические сексуальные услуги клиентам саун, банных комплексов, гостиниц за денежное вознаграждение», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Деятельность злоумышленников пресекли оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска областного главка полиции при силовой поддержке Росгвардии. Имущество участников банды на сумму более 3,2 млн рублей арестовано.

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В Челябинске направлено в Ленинский райсуд уголовное дело на банду сутенеров, которые вовлекали женщин в проституцию. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 жителей региона, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами), ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой). Путем уговоров и обещаний быстрого заработка денежных средств вовлекли в занятие проституцией 14 женщин», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе прокуратуры добавили, что женщины привлекались к такому «заработку» в Челябинске с февраля 2021 по май 2023 года. Четверо из обвиняемых уговаривали дам на занятие такой работой, другие были диспетчерами, водителями и сутенерами. «Они применяли различные способы психологического давления. В дальнейшем женщины оказывали систематические сексуальные услуги клиентам саун, банных комплексов, гостиниц за денежное вознаграждение», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Деятельность злоумышленников пресекли оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска областного главка полиции при силовой поддержке Росгвардии. Имущество участников банды на сумму более 3,2 млн рублей арестовано.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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