Суд запретил парку Гагарина заставлять челябинцев покупать карту гостя

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Аттракционы в ЦПКиО имени Гагарина. Челябинск, аттракцион, карусель
Руководство парка обязали ввести наличную и безналичную оплату билетов на аттракционы Фото:

Центральный райсуд Челябинска запретил парку Гагарина принуждать посетителей к покупке карты гостя, если они хотят кататься на аттракционах. После вмешательства Роспотребнадзора челябинцы смогут оплачивать развлечения наличными и банковскими картами, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«Было объявлено предостережение парку Гагарина о недопустимости обязывать посетителей покупать карту гостя стоимостью 50 рублей. Нарушения не были устранены, иск был направлен в Центральный райсуд. Суд поддержал исковые требования управления», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Челябинский Роспотребнадзор установил, что оплатить услуги в парке было возможно только через начисление денег на карту гостя. Руководство учреждения обязали ввести наличный и безналичный расчет.

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Центральный райсуд Челябинска запретил парку Гагарина принуждать посетителей к покупке карты гостя, если они хотят кататься на аттракционах. После вмешательства Роспотребнадзора челябинцы смогут оплачивать развлечения наличными и банковскими картами, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Было объявлено предостережение парку Гагарина о недопустимости обязывать посетителей покупать карту гостя стоимостью 50 рублей. Нарушения не были устранены, иск был направлен в Центральный райсуд. Суд поддержал исковые требования управления», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Челябинский Роспотребнадзор установил, что оплатить услуги в парке было возможно только через начисление денег на карту гостя. Руководство учреждения обязали ввести наличный и безналичный расчет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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