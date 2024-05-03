Суд запретил парку Гагарина заставлять челябинцев покупать карту гостя

Центральный райсуд Челябинска запретил парку Гагарина принуждать посетителей к покупке карты гостя, если они хотят кататься на аттракционах. После вмешательства Роспотребнадзора челябинцы смогут оплачивать развлечения наличными и банковскими картами, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Было объявлено предостережение парку Гагарина о недопустимости обязывать посетителей покупать карту гостя стоимостью 50 рублей. Нарушения не были устранены, иск был направлен в Центральный райсуд. Суд поддержал исковые требования управления», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
Челябинский Роспотребнадзор установил, что оплатить услуги в парке было возможно только через начисление денег на карту гостя. Руководство учреждения обязали ввести наличный и безналичный расчет.
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