Путин с президентом Таджикистана обсудил ситуацию вокруг трудовых мигрантов

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили ситуацию вокруг трудовых мигрантов. Об этом стало известно из телефонного разговора двух лидеров.
«Проведен обмен мнениями по некоторым актуальным двусторонним темам, включая сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, а также в миграционной сфере. Условлено о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств», — говорится в сообщении. Оно
Отмечается, что стороны пришли к мнению, что возросшие попытки искусственно создать напряженную ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов будут пресекаться. Речь идет также о гражданах Таджикистана. Президенты России и Таджикистана согласились, что это не должно нанести ущерб дружественным отношениям двух стран.
Также Путин и Рахмон обсудили вопросы, связанные с предстоящим Днем Победы. Президент Таджикистана был приглашен на парад в Москву.
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