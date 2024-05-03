Путин с президентом Таджикистана обсудил ситуацию вокруг трудовых мигрантов

03 мая 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили ситуацию вокруг трудовых мигрантов. Об этом стало известно из телефонного разговора двух лидеров. «Проведен обмен мнениями по некоторым актуальным двусторонним темам, включая сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, а также в миграционной сфере. Условлено о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. Отмечается, что стороны пришли к мнению, что возросшие попытки искусственно создать напряженную ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов будут пресекаться. Речь идет также о гражданах Таджикистана. Президенты России и Таджикистана согласились, что это не должно нанести ущерб дружественным отношениям двух стран. Также Путин и Рахмон обсудили вопросы, связанные с предстоящим Днем Победы. Президент Таджикистана был приглашен на парад в Москву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили ситуацию вокруг трудовых мигрантов. Об этом стало известно из телефонного разговора двух лидеров. «Проведен обмен мнениями по некоторым актуальным двусторонним темам, включая сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, а также в миграционной сфере. Условлено о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. Отмечается, что стороны пришли к мнению, что возросшие попытки искусственно создать напряженную ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов будут пресекаться. Речь идет также о гражданах Таджикистана. Президенты России и Таджикистана согласились, что это не должно нанести ущерб дружественным отношениям двух стран. Также Путин и Рахмон обсудили вопросы, связанные с предстоящим Днем Победы. Президент Таджикистана был приглашен на парад в Москву.