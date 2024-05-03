Путин с президентом Таджикистана обсудил ситуацию вокруг трудовых мигрантов

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Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече в Кремле. Москва, путин владимир, рахмон эмомали
Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле Фото:

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили ситуацию вокруг трудовых мигрантов. Об этом стало известно из телефонного разговора двух лидеров.

«Проведен обмен мнениями по некоторым актуальным двусторонним темам, включая сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, а также в миграционной сфере. Условлено о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что стороны пришли к мнению, что возросшие попытки искусственно создать напряженную ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов будут пресекаться. Речь идет также о гражданах Таджикистана. Президенты России и Таджикистана согласились, что это не должно нанести ущерб дружественным отношениям двух стран.

Также Путин и Рахмон обсудили вопросы, связанные с предстоящим Днем Победы. Президент Таджикистана был приглашен на парад в Москву.

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Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили ситуацию вокруг трудовых мигрантов. Об этом стало известно из телефонного разговора двух лидеров. «Проведен обмен мнениями по некоторым актуальным двусторонним темам, включая сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, а также в миграционной сфере. Условлено о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. Отмечается, что стороны пришли к мнению, что возросшие попытки искусственно создать напряженную ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов будут пресекаться. Речь идет также о гражданах Таджикистана. Президенты России и Таджикистана согласились, что это не должно нанести ущерб дружественным отношениям двух стран. Также Путин и Рахмон обсудили вопросы, связанные с предстоящим Днем Победы. Президент Таджикистана был приглашен на парад в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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