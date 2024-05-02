02 мая 2024

Пермский стратегический завод потратит миллионы на ремонт санатория

Соликамский магниевый завод за 15 млн ищет подрядчика для ремонта санатория
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские термы, ул. Героев Хасана, д. 42В. Пермь , аквапарк, санаторий, купание, плавание, бассейн
В санатории проводятся различные лечебные процедуры Фото:

Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» объявило конкурс на выполнение капитального ремонта корпуса санатория предприятия в селе Городище. На эти цели запланировано потратить около 15 млн рублей. Подрядчик будет определен через электронные торги.

«Предмет закупки — Капитальный ремонт спального корпуса №5 санатория-профилактория ОАО „СМЗ“. Данный объект представляет собой отдельно стоящее кирпичное одноэтажное здание с чердачным помещением. Начальная и максимальная цена контракта — 14,6 млн рублей», — сообщается на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».

В перечень входят работы по замене полов, плинтусов, обоев и дверных проемов. К ремонту подрядчик должен приступить с 1 июня 2024 года. Санатория-профилакторий Соликамского магниевого завода рассчитан на 75 человек. В числе услуг — лечебные ванны, физиопроцедуры, массаж, а также культурно-развлекательные мероприятия.

Соликамский магниевый завод является российским стратегическим предприятием и производит редкоземельные металлы. Это губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. РЗМ используют в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении и химической промышленности.

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Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» объявило конкурс на выполнение капитального ремонта корпуса санатория предприятия в селе Городище. На эти цели запланировано потратить около 15 млн рублей. Подрядчик будет определен через электронные торги. «Предмет закупки — Капитальный ремонт спального корпуса №5 санатория-профилактория ОАО „СМЗ“. Данный объект представляет собой отдельно стоящее кирпичное одноэтажное здание с чердачным помещением. Начальная и максимальная цена контракта — 14,6 млн рублей», — сообщается на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». В перечень входят работы по замене полов, плинтусов, обоев и дверных проемов. К ремонту подрядчик должен приступить с 1 июня 2024 года. Санатория-профилакторий Соликамского магниевого завода рассчитан на 75 человек. В числе услуг — лечебные ванны, физиопроцедуры, массаж, а также культурно-развлекательные мероприятия. Соликамский магниевый завод является российским стратегическим предприятием и производит редкоземельные металлы. Это губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. РЗМ используют в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении и химической промышленности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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