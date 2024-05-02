Пермский стратегический завод потратит миллионы на ремонт санатория

Соликамский магниевый завод за 15 млн ищет подрядчика для ремонта санатория

03 мая 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

В санатории проводятся различные лечебные процедуры Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» объявило конкурс на выполнение капитального ремонта корпуса санатория предприятия в селе Городище. На эти цели запланировано потратить около 15 млн рублей. Подрядчик будет определен через электронные торги. «Предмет закупки — Капитальный ремонт спального корпуса №5 санатория-профилактория ОАО „СМЗ“. Данный объект представляет собой отдельно стоящее кирпичное одноэтажное здание с чердачным помещением. Начальная и максимальная цена контракта — 14,6 млн рублей», — сообщается на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». В перечень входят работы по замене полов, плинтусов, обоев и дверных проемов. К ремонту подрядчик должен приступить с 1 июня 2024 года. Санатория-профилакторий Соликамского магниевого завода рассчитан на 75 человек. В числе услуг — лечебные ванны, физиопроцедуры, массаж, а также культурно-развлекательные мероприятия. Соликамский магниевый завод является российским стратегическим предприятием и производит редкоземельные металлы. Это губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. РЗМ используют в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении и химической промышленности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» объявило конкурс на выполнение капитального ремонта корпуса санатория предприятия в селе Городище. На эти цели запланировано потратить около 15 млн рублей. Подрядчик будет определен через электронные торги. «Предмет закупки — Капитальный ремонт спального корпуса №5 санатория-профилактория ОАО „СМЗ“. Данный объект представляет собой отдельно стоящее кирпичное одноэтажное здание с чердачным помещением. Начальная и максимальная цена контракта — 14,6 млн рублей», — сообщается на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». В перечень входят работы по замене полов, плинтусов, обоев и дверных проемов. К ремонту подрядчик должен приступить с 1 июня 2024 года. Санатория-профилакторий Соликамского магниевого завода рассчитан на 75 человек. В числе услуг — лечебные ванны, физиопроцедуры, массаж, а также культурно-развлекательные мероприятия. Соликамский магниевый завод является российским стратегическим предприятием и производит редкоземельные металлы. Это губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. РЗМ используют в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении и химической промышленности.