02 мая 2024

В Перми суд оштрафовал директора музея современного искусства

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , permm
У здания музея не было паспорта безопасности Фото:

Суд в Перми оштрафовал директора музея современного искусства PERMM Наилю Аллахвердиеву на 30 тысяч рублей. Причиной стало нарушение требований антитеррористической защищенности здания, рассказали в прокуратуре Пермского края.

«Здание на ул. Крисанова, 4 не отвечало законодательно определенным требованиям безопасности. В частности, на момент проверки категорирование объекта учреждения в целях установления дифференцированных требований к антитеррористической защищенности объектов, не проведено, комиссия по его обследованию своевременно не создана, актуализированный паспорт безопасности отсутствовал», — говорится на сайте надзорного ведомства.

После проверки прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов). Суд назначил Аллахвердиевой наказание в виде штрафа.

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Суд в Перми оштрафовал директора музея современного искусства PERMM Наилю Аллахвердиеву на 30 тысяч рублей. Причиной стало нарушение требований антитеррористической защищенности здания, рассказали в прокуратуре Пермского края. «Здание на ул. Крисанова, 4 не отвечало законодательно определенным требованиям безопасности. В частности, на момент проверки категорирование объекта учреждения в целях установления дифференцированных требований к антитеррористической защищенности объектов, не проведено, комиссия по его обследованию своевременно не создана, актуализированный паспорт безопасности отсутствовал», — говорится на сайте надзорного ведомства. После проверки прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов). Суд назначил Аллахвердиевой наказание в виде штрафа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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