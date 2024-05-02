В Перми суд оштрафовал директора музея современного искусства

Суд в Перми оштрафовал директора музея современного искусства PERMM Наилю Аллахвердиеву на 30 тысяч рублей. Причиной стало нарушение требований антитеррористической защищенности здания, рассказали в прокуратуре Пермского края.
«Здание на ул. Крисанова, 4 не отвечало законодательно определенным требованиям безопасности. В частности, на момент проверки категорирование объекта учреждения в целях установления дифференцированных требований к антитеррористической защищенности объектов, не проведено, комиссия по его обследованию своевременно не создана, актуализированный паспорт безопасности отсутствовал», — говорится на сайте надзорного ведомства.
После проверки прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов). Суд назначил Аллахвердиевой наказание в виде штрафа.
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Суд в Перми оштрафовал директора музея современного искусства PERMM Наилю Аллахвердиеву на 30 тысяч рублей. Причиной стало нарушение требований антитеррористической защищенности здания, рассказали в прокуратуре Пермского края. «Здание на ул. Крисанова, 4 не отвечало законодательно определенным требованиям безопасности. В частности, на момент проверки категорирование объекта учреждения в целях установления дифференцированных требований к антитеррористической защищенности объектов, не проведено, комиссия по его обследованию своевременно не создана, актуализированный паспорт безопасности отсутствовал», — говорится на сайте надзорного ведомства. После проверки прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов). Суд назначил Аллахвердиевой наказание в виде штрафа.