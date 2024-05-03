Банде автоподставщиков в Москве назначили сроки

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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, заключенные, решетка, скамья подсудимых, подсудимый, суд, арестант, вор в законе, шишканов олег, шишкан
Банде «автоподставщиков» в столичном суде провозгласили приговор Фото:

Хорошевский районный суд Москвы вынес приговор шести участникам организованной преступной группы, которая занималась мошенничеством и подделкой идентификационного номера транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Суд провозгласил приговор и признал <…> виновными в совершении преступлений, и окончательно назначил различные сроки наказаний, в зависимости от роли каждого», — говорится в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано в telegram-канале.

Самый большой срок в семь лет лишения свободы в колонии строгого режима получил Илья Сараев. Самый маленький — четыре года в колонии общего режима, назначен Илье Багрову.

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Хорошевский районный суд Москвы вынес приговор шести участникам организованной преступной группы, которая занималась мошенничеством и подделкой идентификационного номера транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. «Суд провозгласил приговор и признал <…> виновными в совершении преступлений, и окончательно назначил различные сроки наказаний, в зависимости от роли каждого», — говорится в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано в telegram-канале. Самый большой срок в семь лет лишения свободы в колонии строгого режима получил Илья Сараев. Самый маленький — четыре года в колонии общего режима, назначен Илье Багрову.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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