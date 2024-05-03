Банде автоподставщиков в Москве назначили сроки

Хорошевский районный суд Москвы вынес приговор шести участникам организованной преступной группы, которая занималась мошенничеством и подделкой идентификационного номера транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
«Суд провозгласил приговор и признал <…> виновными в совершении преступлений, и окончательно назначил различные сроки наказаний, в зависимости от роли каждого», — говорится в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано в telegram-канале.
Самый большой срок в семь лет лишения свободы в колонии строгого режима получил Илья Сараев. Самый маленький — четыре года в колонии общего режима, назначен Илье Багрову.
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