Банде автоподставщиков в Москве назначили сроки

03 мая 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Банде «автоподставщиков» в столичном суде провозгласили приговор Фото: Владимир Андреев © URA.RU Хорошевский районный суд Москвы вынес приговор шести участникам организованной преступной группы, которая занималась мошенничеством и подделкой идентификационного номера транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. «Суд провозгласил приговор и признал <…> виновными в совершении преступлений, и окончательно назначил различные сроки наказаний, в зависимости от роли каждого», — говорится в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано в telegram-канале. Самый большой срок в семь лет лишения свободы в колонии строгого режима получил Илья Сараев. Самый маленький — четыре года в колонии общего режима, назначен Илье Багрову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хорошевский районный суд Москвы вынес приговор шести участникам организованной преступной группы, которая занималась мошенничеством и подделкой идентификационного номера транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. «Суд провозгласил приговор и признал <…> виновными в совершении преступлений, и окончательно назначил различные сроки наказаний, в зависимости от роли каждого», — говорится в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано в telegram-канале. Самый большой срок в семь лет лишения свободы в колонии строгого режима получил Илья Сараев. Самый маленький — четыре года в колонии общего режима, назначен Илье Багрову.