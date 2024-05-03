Погибшая от рук экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукенова уходила от мужа за два месяца до своей смерти, однако не смогла закончить отношения. Об этом рассказал ее брат Айтбек.
«Она поехала в гостиницу, но супруг приехал за ней и умолял ее вернуться. Девушка поверила в искренность извинений, они помирились», — передает рассказ брата Салтанат Пятый канал. Он добавил, что окончательно разорвать эти отношения его сестра так и не смогла.
Бишимбаев, по версии следствия, убил супругу 9 ноября 2023 года. Он снимал все происходящее на телефон.
После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на укрепление защиты прав женщин и детей. Поправки предусматривают совершенствование государственной семейной политики, ужесточение ответственности за нарушение прав женщин и детей, а также меры по профилактике насилия. Суд над экс-министром Бишимбаевым продолжается.
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