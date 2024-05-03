Брат убитой в Казахстане Салтанат Нукеновой назвал главную ошибку сестры. Видео

Брат убитой Нукеновой заявил, что сестра уходила от мужа за два месяца до смерти

03 мая 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

Нукенова не смогла окончательно закончить отношения с Бишимбаевым, рассказал ее брат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Погибшая от рук экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукенова уходила от мужа за два месяца до своей смерти, однако не смогла закончить отношения. Об этом рассказал ее брат Айтбек. Новость по теме Кто такой казахстанский экс-министр Куандык Бишимбаев, убивший свою жену «Она поехала в гостиницу, но супруг приехал за ней и умолял ее вернуться. Девушка поверила в искренность извинений, они помирились», — передает рассказ брата Салтанат Пятый канал. Он добавил, что окончательно разорвать эти отношения его сестра так и не смогла. Бишимбаев, по версии следствия, убил супругу 9 ноября 2023 года. Он снимал все происходящее на телефон. После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на укрепление защиты прав женщин и детей. Поправки предусматривают совершенствование государственной семейной политики, ужесточение ответственности за нарушение прав женщин и детей, а также меры по профилактике насилия. Суд над экс-министром Бишимбаевым продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погибшая от рук экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукенова уходила от мужа за два месяца до своей смерти, однако не смогла закончить отношения. Об этом рассказал ее брат Айтбек. «Она поехала в гостиницу, но супруг приехал за ней и умолял ее вернуться. Девушка поверила в искренность извинений, они помирились», — передает рассказ брата Салтанат Пятый канал. Он добавил, что окончательно разорвать эти отношения его сестра так и не смогла. Бишимбаев, по версии следствия, убил супругу 9 ноября 2023 года. Он снимал все происходящее на телефон. После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на укрепление защиты прав женщин и детей. Поправки предусматривают совершенствование государственной семейной политики, ужесточение ответственности за нарушение прав женщин и детей, а также меры по профилактике насилия. Суд над экс-министром Бишимбаевым продолжается.