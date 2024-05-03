Военные США в Нигере ввели повышенную боевую готовность из-за россиян

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На авиабазе в Нигере уже находятся около 150 итальянских военных и около 100 немецких Фото:

Американские военные в Нигере находятся в режиме повышенной готовности в связи с размещением российских специалистов на авиабазе, где также находятся американские силы. Об этом сообщил источник в силовых структурах Нигера.

«Американцы же объявили повышенную боевую готовность, постоянно ходят в касках и бронежилетах и крайне нервно себя ведут», — рассказал источник РИА Новости. По его словам, на той же авиабазе уже находятся около 150 итальянских военных и около 100 немецких, которые ведут себя спокойно.

Ранее источники в Пентагоне сообщали, что российские военнослужащие поселились на территории авиабазы 101 в Нигере, где размещены американские войска. По данным журналистов, Штаты заявили властям Нигерии, что их военные не могут находиться на одной территории с российскими.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заход российских военных на базу отметил, что Россия и Африка заинтересованы в военном сотрудничестве друг с другом. Отношения между государствами продолжат развиваться.

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Американские военные в Нигере находятся в режиме повышенной готовности в связи с размещением российских специалистов на авиабазе, где также находятся американские силы. Об этом сообщил источник в силовых структурах Нигера. «Американцы же объявили повышенную боевую готовность, постоянно ходят в касках и бронежилетах и крайне нервно себя ведут», — рассказал источник РИА Новости. По его словам, на той же авиабазе уже находятся около 150 итальянских военных и около 100 немецких, которые ведут себя спокойно. Ранее источники в Пентагоне сообщали, что российские военнослужащие поселились на территории авиабазы 101 в Нигере, где размещены американские войска. По данным журналистов, Штаты заявили властям Нигерии, что их военные не могут находиться на одной территории с российскими. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заход российских военных на базу отметил, что Россия и Африка заинтересованы в военном сотрудничестве друг с другом. Отношения между государствами продолжат развиваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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