Военные США в Нигере ввели повышенную боевую готовность из-за россиян

03 мая 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

На авиабазе в Нигере уже находятся около 150 итальянских военных и около 100 немецких Фото: miliman/pickupimage.com Американские военные в Нигере находятся в режиме повышенной готовности в связи с размещением российских специалистов на авиабазе, где также находятся американские силы. Об этом сообщил источник в силовых структурах Нигера. «Американцы же объявили повышенную боевую готовность, постоянно ходят в касках и бронежилетах и крайне нервно себя ведут», — рассказал источник РИА Новости. По его словам, на той же авиабазе уже находятся около 150 итальянских военных и около 100 немецких, которые ведут себя спокойно. Ранее источники в Пентагоне сообщали, что российские военнослужащие поселились на территории авиабазы 101 в Нигере, где размещены американские войска. По данным журналистов, Штаты заявили властям Нигерии, что их военные не могут находиться на одной территории с российскими. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заход российских военных на базу отметил, что Россия и Африка заинтересованы в военном сотрудничестве друг с другом. Отношения между государствами продолжат развиваться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские военные в Нигере находятся в режиме повышенной готовности в связи с размещением российских специалистов на авиабазе, где также находятся американские силы. Об этом сообщил источник в силовых структурах Нигера. «Американцы же объявили повышенную боевую готовность, постоянно ходят в касках и бронежилетах и крайне нервно себя ведут», — рассказал источник РИА Новости. По его словам, на той же авиабазе уже находятся около 150 итальянских военных и около 100 немецких, которые ведут себя спокойно. Ранее источники в Пентагоне сообщали, что российские военнослужащие поселились на территории авиабазы 101 в Нигере, где размещены американские войска. По данным журналистов, Штаты заявили властям Нигерии, что их военные не могут находиться на одной территории с российскими. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заход российских военных на базу отметил, что Россия и Африка заинтересованы в военном сотрудничестве друг с другом. Отношения между государствами продолжат развиваться.