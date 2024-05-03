Военные США в Нигере ввели повышенную боевую готовность из-за россиян

Американские военные в Нигере находятся в режиме повышенной готовности в связи с размещением российских специалистов на авиабазе, где также находятся американские силы. Об этом сообщил источник в силовых структурах Нигера.
«Американцы же объявили повышенную боевую готовность, постоянно ходят в касках и бронежилетах и крайне нервно себя ведут», — рассказал источник РИА Новости. По его словам, на той же авиабазе уже находятся около 150 итальянских военных и около 100 немецких, которые ведут себя спокойно.
Ранее источники в Пентагоне сообщали, что российские военнослужащие поселились на территории авиабазы 101 в Нигере, где размещены американские войска. По данным журналистов, Штаты заявили властям Нигерии, что их военные не могут находиться на одной территории с российскими.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заход российских военных на базу отметил, что Россия и Африка заинтересованы в военном сотрудничестве друг с другом. Отношения между государствами продолжат развиваться.
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