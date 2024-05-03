Гаишники призывают свердловчан не ездить сегодня на машине

Свердловские госавтоинспекторы призывают отказаться от поездок на машине по трассам региона в связи с погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
«На территории Свердловской области в вечерние, ночные и утренние часы прогнозируется понижение температуры до отрицательных значений, в связи с чем на проезжей части есть вероятность образования гололедных явлений. В таких сложных дорожных условиях водителям рекомендуется отказаться от поездок на автомобилях, на которых установлены летние шины», — сказано в посте в telegram-канале ведомства.
Если поездку не получается отложить, то во время движения водителям нужно быть предельно внимательными, а также двигаться с пониженной скоростью. На подъезде к перекресткам следует заранее снижать скорость и не допускать резкого торможения.
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