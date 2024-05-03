Гаишники призывают свердловчан не ездить сегодня на машине

ГИБДД призывает свердловчан не ездить на машине 4 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые автомобили для УГИБДД по Свердловской области. Екатеринбург, полиция, гибдд, дорожно патрульная служба, дпс, построение полиции
К утру на дорогах образуется гололед Фото:

Свердловские госавтоинспекторы призывают отказаться от поездок на машине по трассам региона в связи с погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«На территории Свердловской области в вечерние, ночные и утренние часы прогнозируется понижение температуры до отрицательных значений, в связи с чем на проезжей части есть вероятность образования гололедных явлений. В таких сложных дорожных условиях водителям рекомендуется отказаться от поездок на автомобилях, на которых установлены летние шины», — сказано в посте в telegram-канале ведомства.

Если поездку не получается отложить, то во время движения водителям нужно быть предельно внимательными, а также двигаться с пониженной скоростью. На подъезде к перекресткам следует заранее снижать скорость и не допускать резкого торможения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловские госавтоинспекторы призывают отказаться от поездок на машине по трассам региона в связи с погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «На территории Свердловской области в вечерние, ночные и утренние часы прогнозируется понижение температуры до отрицательных значений, в связи с чем на проезжей части есть вероятность образования гололедных явлений. В таких сложных дорожных условиях водителям рекомендуется отказаться от поездок на автомобилях, на которых установлены летние шины», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Если поездку не получается отложить, то во время движения водителям нужно быть предельно внимательными, а также двигаться с пониженной скоростью. На подъезде к перекресткам следует заранее снижать скорость и не допускать резкого торможения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...