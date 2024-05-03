Бастрыкин заступился за фермера из ХМАО, не поделившего бизнес с районной мэрией

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин запросил доклад по результатам проверки Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал проверку по обращению фермера из Сургутского района (ХМАО), который обратился за помощью из-за конфликта с местной администрацией. По мнению югорчанина, мэрия незаконно отсудила у него бизнес.

«В социальных медиа опубликовано обращение фермера из Сургутского района. Мужчина сообщает, что по подложным документам сотрудники администрации Сургутского района отсудили у него семейный бизнес — фермерское хозяйство площадью 25 гектаров», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Югорчанин утверждает, что все документы на земельный участок были оформлены верно. Заявитель владел землей с 1993 года. В управлении СК РФ по ХМАО-Югре организована проверка по данному обращению.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал проверку по обращению фермера из Сургутского района (ХМАО), который обратился за помощью из-за конфликта с местной администрацией. По мнению югорчанина, мэрия незаконно отсудила у него бизнес. «В социальных медиа опубликовано обращение фермера из Сургутского района. Мужчина сообщает, что по подложным документам сотрудники администрации Сургутского района отсудили у него семейный бизнес — фермерское хозяйство площадью 25 гектаров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Югорчанин утверждает, что все документы на земельный участок были оформлены верно. Заявитель владел землей с 1993 года. В управлении СК РФ по ХМАО-Югре организована проверка по данному обращению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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