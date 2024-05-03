Бастрыкин заступился за фермера из ХМАО, не поделившего бизнес с районной мэрией

Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал проверку по обращению фермера из Сургутского района (ХМАО), который обратился за помощью из-за конфликта с местной администрацией. По мнению югорчанина, мэрия незаконно отсудила у него бизнес.
«В социальных медиа опубликовано обращение фермера из Сургутского района. Мужчина сообщает, что по подложным документам сотрудники администрации Сургутского района отсудили у него семейный бизнес — фермерское хозяйство площадью 25 гектаров», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Югорчанин утверждает, что все документы на земельный участок были оформлены верно. Заявитель владел землей с 1993 года. В управлении СК РФ по ХМАО-Югре организована проверка по данному обращению.
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