Бастрыкин заступился за фермера из ХМАО, не поделившего бизнес с районной мэрией

03 мая 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Бастрыкин запросил доклад по результатам проверки Фото: Следственный комитет РФ Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал проверку по обращению фермера из Сургутского района (ХМАО), который обратился за помощью из-за конфликта с местной администрацией. По мнению югорчанина, мэрия незаконно отсудила у него бизнес. «В социальных медиа опубликовано обращение фермера из Сургутского района. Мужчина сообщает, что по подложным документам сотрудники администрации Сургутского района отсудили у него семейный бизнес — фермерское хозяйство площадью 25 гектаров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Югорчанин утверждает, что все документы на земельный участок были оформлены верно. Заявитель владел землей с 1993 года. В управлении СК РФ по ХМАО-Югре организована проверка по данному обращению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал проверку по обращению фермера из Сургутского района (ХМАО), который обратился за помощью из-за конфликта с местной администрацией. По мнению югорчанина, мэрия незаконно отсудила у него бизнес. «В социальных медиа опубликовано обращение фермера из Сургутского района. Мужчина сообщает, что по подложным документам сотрудники администрации Сургутского района отсудили у него семейный бизнес — фермерское хозяйство площадью 25 гектаров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Югорчанин утверждает, что все документы на земельный участок были оформлены верно. Заявитель владел землей с 1993 года. В управлении СК РФ по ХМАО-Югре организована проверка по данному обращению.