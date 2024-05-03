Эрдоган предрек атаки Запада на Турцию

Эрдоган: Запад будет атаковать Турцию после решения по торговле с Израилем

03 мая 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

Турция не стремится к вражде или конфликту ни с одной страной, заявил Эрдоган Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Анкара осведомлена о возможных действиях со стороны западных стран в связи с приостановкой товарооборота с Израилем. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы приостановили экспортно-импортные операции с Израилем по всем видам продукции. <…> Мы прекрасно знаем, как Запад будет атаковать нас в связи этим решением», — сказал Эрдоган, передает РИА Новости. Он добавил, что Турция не стремится к вражде или конфликту ни с одной страной в регионе и желает жить в мире и процветании. Эрдоган также добавил, что Турция будет стоять прямо и поддерживать угнетенных. А ее поступок станет примером для остальных стран, заключил он. Ранее турецкое Министерство торговли сообщило, что Турция официально прекращает торговые отношения с Израилем. Уточнялось, что речь идет об импорте и экспорте всех товаров. Торговля не возобновится до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в секторе Газа, заявила Анкара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Анкара осведомлена о возможных действиях со стороны западных стран в связи с приостановкой товарооборота с Израилем. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы приостановили экспортно-импортные операции с Израилем по всем видам продукции. <…> Мы прекрасно знаем, как Запад будет атаковать нас в связи этим решением», — сказал Эрдоган, передает РИА Новости. Он добавил, что Турция не стремится к вражде или конфликту ни с одной страной в регионе и желает жить в мире и процветании. Эрдоган также добавил, что Турция будет стоять прямо и поддерживать угнетенных. А ее поступок станет примером для остальных стран, заключил он. Ранее турецкое Министерство торговли сообщило, что Турция официально прекращает торговые отношения с Израилем. Уточнялось, что речь идет об импорте и экспорте всех товаров. Торговля не возобновится до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в секторе Газа, заявила Анкара.