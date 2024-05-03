Эрдоган предрек атаки Запада на Турцию

Эрдоган: Запад будет атаковать Турцию после решения по торговле с Израилем
© Служба новостей «URA.RU»
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Нато.вооружение. техника. stock,  stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Турция не стремится к вражде или конфликту ни с одной страной, заявил Эрдоган Фото:

Анкара осведомлена о возможных действиях со стороны западных стран в связи с приостановкой товарооборота с Израилем. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы приостановили экспортно-импортные операции с Израилем по всем видам продукции. <…> Мы прекрасно знаем, как Запад будет атаковать нас в связи этим решением», — сказал Эрдоган, передает РИА Новости. Он добавил, что Турция не стремится к вражде или конфликту ни с одной страной в регионе и желает жить в мире и процветании.

Эрдоган также добавил, что Турция будет стоять прямо и поддерживать угнетенных. А ее поступок станет примером для остальных стран, заключил он.

Ранее турецкое Министерство торговли сообщило, что Турция официально прекращает торговые отношения с Израилем. Уточнялось, что речь идет об импорте и экспорте всех товаров. Торговля не возобновится до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в секторе Газа, заявила Анкара.

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Анкара осведомлена о возможных действиях со стороны западных стран в связи с приостановкой товарооборота с Израилем. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы приостановили экспортно-импортные операции с Израилем по всем видам продукции. <…> Мы прекрасно знаем, как Запад будет атаковать нас в связи этим решением», — сказал Эрдоган, передает РИА Новости. Он добавил, что Турция не стремится к вражде или конфликту ни с одной страной в регионе и желает жить в мире и процветании. Эрдоган также добавил, что Турция будет стоять прямо и поддерживать угнетенных. А ее поступок станет примером для остальных стран, заключил он. Ранее турецкое Министерство торговли сообщило, что Турция официально прекращает торговые отношения с Израилем. Уточнялось, что речь идет об импорте и экспорте всех товаров. Торговля не возобновится до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в секторе Газа, заявила Анкара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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