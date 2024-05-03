03 мая 2024

СК завел дело из-за выселения дочери военного из дома под Ростовом

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Обрушение крыши в центре для бездомных. Челябинск, следственный комитет, ск
СК возбудил дело по статье «Мошенничество» Фото:

Следователи возбудили уголовное дело в связи с обращением о нарушении жилищных прав 14-летней жительницы села Самарское. Об этом сообщили в СК РФ по Ростовской области.

«В СК обратилась жительница области о нарушении прав ее 14-летней дочери <…> Следственным отделом по городу Азов следственного управления СК РФ по Ростовской области по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении СК.

По словам женщины, в 2023 году знакомый бывшего супруга по доверенности продал часть земельного участка своим родственникам. На этой территории находился дом, часть которого принадлежит ее дочери. Женщина считает сделку незаконной.

В селе Самарское Азовского района Ростовской области мигрант обманом завладел жильем семьи бойца СВО, пропавшего без вести. Дочь военнослужащего, 14-летняя Маша и ее мама считают сделку незаконной и уже обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину.

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с обращением о нарушении жилищных прав 14-летней жительницы села Самарское. Об этом сообщили в СК РФ по Ростовской области. «В СК обратилась жительница области о нарушении прав ее 14-летней дочери <…> Следственным отделом по городу Азов следственного управления СК РФ по Ростовской области по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении СК. По словам женщины, в 2023 году знакомый бывшего супруга по доверенности продал часть земельного участка своим родственникам. На этой территории находился дом, часть которого принадлежит ее дочери. Женщина считает сделку незаконной. В селе Самарское Азовского района Ростовской области мигрант обманом завладел жильем семьи бойца СВО, пропавшего без вести. Дочь военнослужащего, 14-летняя Маша и ее мама считают сделку незаконной и уже обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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