Следователи возбудили уголовное дело в связи с обращением о нарушении жилищных прав 14-летней жительницы села Самарское. Об этом сообщили в СК РФ по Ростовской области.
«В СК обратилась жительница области о нарушении прав ее 14-летней дочери <…> Следственным отделом по городу Азов следственного управления СК РФ по Ростовской области по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», —
По словам женщины, в 2023 году знакомый бывшего супруга по доверенности продал часть земельного участка своим родственникам. На этой территории находился дом, часть которого принадлежит ее дочери. Женщина считает сделку незаконной.
В селе Самарское Азовского района Ростовской области мигрант обманом завладел жильем семьи бойца СВО, пропавшего без вести. Дочь военнослужащего, 14-летняя Маша и ее мама считают сделку незаконной и уже обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину.
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