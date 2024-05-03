СК завел дело из-за выселения дочери военного из дома под Ростовом

03 мая 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

СК возбудил дело по статье «Мошенничество» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи возбудили уголовное дело в связи с обращением о нарушении жилищных прав 14-летней жительницы села Самарское. Об этом сообщили в СК РФ по Ростовской области. «В СК обратилась жительница области о нарушении прав ее 14-летней дочери <…> Следственным отделом по городу Азов следственного управления СК РФ по Ростовской области по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении СК. По словам женщины, в 2023 году знакомый бывшего супруга по доверенности продал часть земельного участка своим родственникам. На этой территории находился дом, часть которого принадлежит ее дочери. Женщина считает сделку незаконной. В селе Самарское Азовского района Ростовской области мигрант обманом завладел жильем семьи бойца СВО, пропавшего без вести. Дочь военнослужащего, 14-летняя Маша и ее мама считают сделку незаконной и уже обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи возбудили уголовное дело в связи с обращением о нарушении жилищных прав 14-летней жительницы села Самарское. Об этом сообщили в СК РФ по Ростовской области. «В СК обратилась жительница области о нарушении прав ее 14-летней дочери <…> Следственным отделом по городу Азов следственного управления СК РФ по Ростовской области по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении СК. По словам женщины, в 2023 году знакомый бывшего супруга по доверенности продал часть земельного участка своим родственникам. На этой территории находился дом, часть которого принадлежит ее дочери. Женщина считает сделку незаконной. В селе Самарское Азовского района Ростовской области мигрант обманом завладел жильем семьи бойца СВО, пропавшего без вести. Дочь военнослужащего, 14-летняя Маша и ее мама считают сделку незаконной и уже обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину.