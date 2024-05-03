Мастер по металлу из Кетово украсил дом статуями собственного изготовления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель села Кетово, иногда называют курганской «Рублевкой», установил у своего дома статую медведя с пулеметом. Соответствующее видео мастер по металлу Илья Верхотурцев опубликовал в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Всем желающим посетить мою выставку после наводнения в Кетово представляю Мишку ЧВК-ашного с пулеметом. Высота статуи 2 метра 60 сантиметров, вес примерно 150 килограммов», — уточнил в видеоролике Верхотурцев.

Ранее в Кетово перед домом житель села воздвигнул статуи минотавра (человек с головой быка из древнегреческих мифов) и горгульи. Данные арт-объекты на улице Советской стали настоящей достопримечательностью райцентра.