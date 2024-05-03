03 мая 2024

Житель курганской «Рублевки» поставил у дома статую медведя с пулеметом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кетово. Курган , кетово, стела, кетовский район
Мастер по металлу из Кетово украсил дом статуями собственного изготовления Фото:

Житель села Кетово, иногда называют курганской «Рублевкой», установил у своего дома статую медведя с пулеметом. Соответствующее видео мастер по металлу Илья Верхотурцев опубликовал в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Всем желающим посетить мою выставку после наводнения в Кетово представляю Мишку ЧВК-ашного с пулеметом. Высота статуи 2 метра 60 сантиметров, вес примерно 150 килограммов», — уточнил в видеоролике Верхотурцев.

Ранее в Кетово перед домом житель села воздвигнул статуи минотавра (человек с головой быка из древнегреческих мифов) и горгульи. Данные арт-объекты на улице Советской стали настоящей достопримечательностью райцентра.

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Житель села Кетово, иногда называют курганской «Рублевкой», установил у своего дома статую медведя с пулеметом. Соответствующее видео мастер по металлу Илья Верхотурцев опубликовал в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Всем желающим посетить мою выставку после наводнения в Кетово представляю Мишку ЧВК-ашного с пулеметом. Высота статуи 2 метра 60 сантиметров, вес примерно 150 килограммов», — уточнил в видеоролике Верхотурцев. Ранее в Кетово перед домом житель села воздвигнул статуи минотавра (человек с головой быка из древнегреческих мифов) и горгульи. Данные арт-объекты на улице Советской стали настоящей достопримечательностью райцентра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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