Житель села Кетово, иногда называют курганской «Рублевкой», установил у своего дома статую медведя с пулеметом. Соответствующее видео мастер по металлу Илья Верхотурцев опубликовал в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«Всем желающим посетить мою выставку после наводнения в Кетово представляю Мишку ЧВК-ашного с пулеметом. Высота статуи 2 метра 60 сантиметров, вес примерно 150 килограммов», — уточнил в видеоролике Верхотурцев.
Ранее в Кетово перед домом житель села воздвигнул статуи минотавра (человек с головой быка из древнегреческих мифов) и горгульи. Данные арт-объекты на улице Советской стали настоящей достопримечательностью райцентра.
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Житель села Кетово, иногда называют курганской «Рублевкой», установил у своего дома статую медведя с пулеметом. Соответствующее видео мастер по металлу Илья Верхотурцев опубликовал в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Всем желающим посетить мою выставку после наводнения в Кетово представляю Мишку ЧВК-ашного с пулеметом. Высота статуи 2 метра 60 сантиметров, вес примерно 150 килограммов», — уточнил в видеоролике Верхотурцев. Ранее в Кетово перед домом житель села воздвигнул статуи минотавра (человек с головой быка из древнегреческих мифов) и горгульи. Данные арт-объекты на улице Советской стали настоящей достопримечательностью райцентра.