В Кургане у хлебокомбината выручка превысила миллиард рублей, но появились убытки

Курганский «Хлебокомбинат №1» резко увеличил выручку и убытки

04 мая 2024 в 04:31 Размер текста - 17 +

Курганский хлебокомбинат резко повысил выручку за 2023 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выручка курганского «Хлебокомбината №1» перевалила за миллиард рублей, однако на предприятии резко выросли убытки за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Выручка ООО „Хлебокомбинат №1“ увеличилась с 782 млн рублей (2022 год) до 1 млрд 23 тысяч рублей за 2023 год. Чистый убыток составил 85 млн рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. Предприятие является лидером в Курганской области в категории производителей хлебобулочных и кондитерских изделий. Средняя зарплата сотрудников хлебокомбината выросла до 37 тысяч рублей в месяц, отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Хлебокомбинат №1» по теме публикации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выручка курганского «Хлебокомбината №1» перевалила за миллиард рублей, однако на предприятии резко выросли убытки за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Выручка ООО „Хлебокомбинат №1“ увеличилась с 782 млн рублей (2022 год) до 1 млрд 23 тысяч рублей за 2023 год. Чистый убыток составил 85 млн рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. Предприятие является лидером в Курганской области в категории производителей хлебобулочных и кондитерских изделий. Средняя зарплата сотрудников хлебокомбината выросла до 37 тысяч рублей в месяц, отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Хлебокомбинат №1» по теме публикации. Ответ ожидается.