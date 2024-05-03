Курганский «Хлебокомбинат №1» резко увеличил выручку и убытки

Выручка курганского «Хлебокомбината №1» перевалила за миллиард рублей, однако на предприятии резко выросли убытки за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации.
«Выручка ООО „Хлебокомбинат №1“ увеличилась с 782 млн рублей (2022 год) до 1 млрд 23 тысяч рублей за 2023 год. Чистый убыток составил 85 млн рублей», — указано в документации на сервисе СБИС.
Предприятие является лидером в Курганской области в категории производителей хлебобулочных и кондитерских изделий. Средняя зарплата сотрудников хлебокомбината выросла до 37 тысяч рублей в месяц, отмечается в СБИС.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Хлебокомбинат №1» по теме публикации. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Выручка курганского «Хлебокомбината №1» перевалила за миллиард рублей, однако на предприятии резко выросли убытки за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Выручка ООО „Хлебокомбинат №1“ увеличилась с 782 млн рублей (2022 год) до 1 млрд 23 тысяч рублей за 2023 год. Чистый убыток составил 85 млн рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. Предприятие является лидером в Курганской области в категории производителей хлебобулочных и кондитерских изделий. Средняя зарплата сотрудников хлебокомбината выросла до 37 тысяч рублей в месяц, отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Хлебокомбинат №1» по теме публикации. Ответ ожидается.