03 мая 2024

В Кургане у хлебокомбината выручка превысила миллиард рублей, но появились убытки

Курганский «Хлебокомбинат №1» резко увеличил выручку и убытки
© Служба новостей «URA.RU»
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Хлебокомбинат СМАК. Екатеринбург, булка, сдоба, хлебокомбинат
Курганский хлебокомбинат резко повысил выручку за 2023 год Фото:

Выручка курганского «Хлебокомбината №1» перевалила за миллиард рублей, однако на предприятии резко выросли убытки за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации.

«Выручка ООО „Хлебокомбинат №1“ увеличилась с 782 млн рублей (2022 год) до 1 млрд 23 тысяч рублей за 2023 год. Чистый убыток составил 85 млн рублей», — указано в документации на сервисе СБИС.

Предприятие является лидером в Курганской области в категории производителей хлебобулочных и кондитерских изделий. Средняя зарплата сотрудников хлебокомбината выросла до 37 тысяч рублей в месяц, отмечается в СБИС.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Хлебокомбинат №1» по теме публикации. Ответ ожидается.

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Выручка курганского «Хлебокомбината №1» перевалила за миллиард рублей, однако на предприятии резко выросли убытки за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Выручка ООО „Хлебокомбинат №1“ увеличилась с 782 млн рублей (2022 год) до 1 млрд 23 тысяч рублей за 2023 год. Чистый убыток составил 85 млн рублей», — указано в документации на сервисе СБИС. Предприятие является лидером в Курганской области в категории производителей хлебобулочных и кондитерских изделий. Средняя зарплата сотрудников хлебокомбината выросла до 37 тысяч рублей в месяц, отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Хлебокомбинат №1» по теме публикации. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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