Глава ХМАО направила телеграмму митрополиту, где поздравила югорчан с Пасхой

Комарова написала телеграмму с поздравлениями митрополиту Павлу
Губернатор ХМАО Наталья Комарова направила телеграмму митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу. Так она передала поздравления всем югорчанам и самому священнослужителю.
«Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Владыко Павел! Поздравляю вас, всех югорчан со светлым праздником Пасхи», — передан текст телеграммы в telegram-канале правительства ХМАО. Также Комарова пожелала духовной радости, благополучия и здоровья.
Митрополит Павел поздравил жителей ХМАО в канун Пасхи. Он призвал югорчан проявить любовь и милосердие к близким, а также хранить в жизни радость о воскресении Христа.
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