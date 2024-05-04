Глава ХМАО направила телеграмму митрополиту, где поздравила югорчан с Пасхой

05 мая 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Комарова написала телеграмму с поздравлениями митрополиту Павлу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова направила телеграмму митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу. Так она передала поздравления всем югорчанам и самому священнослужителю. «Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Владыко Павел! Поздравляю вас, всех югорчан со светлым праздником Пасхи», — передан текст телеграммы в telegram-канале правительства ХМАО. Также Комарова пожелала духовной радости, благополучия и здоровья. Митрополит Павел поздравил жителей ХМАО в канун Пасхи. Он призвал югорчан проявить любовь и милосердие к близким, а также хранить в жизни радость о воскресении Христа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова направила телеграмму митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу. Так она передала поздравления всем югорчанам и самому священнослужителю. «Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Владыко Павел! Поздравляю вас, всех югорчан со светлым праздником Пасхи», — передан текст телеграммы в telegram-канале правительства ХМАО. Также Комарова пожелала духовной радости, благополучия и здоровья. Митрополит Павел поздравил жителей ХМАО в канун Пасхи. Он призвал югорчан проявить любовь и милосердие к близким, а также хранить в жизни радость о воскресении Христа.