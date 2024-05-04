04 мая 2024
03 мая 2024

Глава ХМАО направила телеграмму митрополиту, где поздравила югорчан с Пасхой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Комарова на открытии выставки "Трудовые династии Югры". Москва, топ, комарова наталья
Комарова написала телеграмму с поздравлениями митрополиту Павлу Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова направила телеграмму митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу. Так она передала поздравления всем югорчанам и самому священнослужителю.

«Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Владыко Павел! Поздравляю вас, всех югорчан со светлым праздником Пасхи», — передан текст телеграммы в telegram-канале правительства ХМАО. Также Комарова пожелала духовной радости, благополучия и здоровья.

Митрополит Павел поздравил жителей ХМАО в канун Пасхи. Он призвал югорчан проявить любовь и милосердие к близким, а также хранить в жизни радость о воскресении Христа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова направила телеграмму митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу. Так она передала поздравления всем югорчанам и самому священнослужителю. «Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Владыко Павел! Поздравляю вас, всех югорчан со светлым праздником Пасхи», — передан текст телеграммы в telegram-канале правительства ХМАО. Также Комарова пожелала духовной радости, благополучия и здоровья. Митрополит Павел поздравил жителей ХМАО в канун Пасхи. Он призвал югорчан проявить любовь и милосердие к близким, а также хранить в жизни радость о воскресении Христа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...