В свердловском городе ввели режим ЧС

В Дегтярске (Свердловская область) с 4 мая 22:40 введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Вадим Пильников. Его решение продиктовано последствиями от мощного снегопада, накрывшего регион в ночь на 4 мая.
«Проводятся все необходимые мероприятия по снижению рисков для жизнедеятельности населения», — сказано в официальном telegram-канале Пильникова. Он отметил, что работы по восстановлению электричества, водоснабжения и отопления в городе ведутся в круглосуточном режиме. Школы и детсады 6 мая работать не будут.
Ранее в компании «Россети Урал» сообщали о восстановлении электроснабжения систем водоснабжения Дегтярска. При этом работы в городе продолжаются.
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