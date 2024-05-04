04 мая 2024

В свердловском городе ввели режим ЧС

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Из-за непогоды школы и детсады 6 мая работать не будут (архивное фото) Фото:
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Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

В Дегтярске (Свердловская область) с 4 мая 22:40 введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Вадим Пильников. Его решение продиктовано последствиями от мощного снегопада, накрывшего регион в ночь на 4 мая.

«Проводятся все необходимые мероприятия по снижению рисков для жизнедеятельности населения», — сказано в официальном telegram-канале Пильникова. Он отметил, что работы по восстановлению электричества, водоснабжения и отопления в городе ведутся в круглосуточном режиме. Школы и детсады 6 мая работать не будут.

Ранее в компании «Россети Урал» сообщали о восстановлении электроснабжения систем водоснабжения Дегтярска. При этом работы в городе продолжаются.

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В Дегтярске (Свердловская область) с 4 мая 22:40 введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Вадим Пильников. Его решение продиктовано последствиями от мощного снегопада, накрывшего регион в ночь на 4 мая. «Проводятся все необходимые мероприятия по снижению рисков для жизнедеятельности населения», — сказано в официальном telegram-канале Пильникова. Он отметил, что работы по восстановлению электричества, водоснабжения и отопления в городе ведутся в круглосуточном режиме. Школы и детсады 6 мая работать не будут. Ранее в компании «Россети Урал» сообщали о восстановлении электроснабжения систем водоснабжения Дегтярска. При этом работы в городе продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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