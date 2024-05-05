Патриарх Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода в Пасху

05 мая 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл заявил о передаче Казанской иконой Божией Матери в храм Христа Спасителя Фото: Денис Моргунов © URA.RU Патриарх Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода с Казанской иконой Божией Матери, известной своими чудотворными свойствами и историческим значением, связанным с ополчением Минина и Пожарского. Это произошло в ходе пасхальной службы. «Мы сегодня начинаем крестный ход <…> Просил бы устроителей крестного хода принять этот образ (казанскую икону Божией Матери — прим. URA.RU), беречь его во время путешествия, совершать молебны перед ним, рассказывать об истории этого образа», — сказал патриарх в ходе пасхальной Великой вечерни в храме Христа Спасителя. Его слова передает корреспондент РИА Новости. Новость по теме Главные приметы на Пасху 2024: погода, деньги, здоровье Во время пасхальной службы патриарх молился перед святыней и почтил ее, приложившись к иконе. Завершив богослужение, он сообщил о передаче чудотворного образа в храм Христа Спасителя, откуда и начнется крестный ход. После его завершения икона вернется в Казанский собор на Красной площади. Образ Казанской Божьей Матери неразрывно связан с историей становления русского государства. Во времена Смутного времени икону считали покровительницей воинов-освободителей. Казанцы, присоединившиеся к войску Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, хранили копию священного образа. После того как Москва была освобождена от поляков, князь Пожарский разместил икону в Введенской церкви на Большой Лубянке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Патриарх Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода с Казанской иконой Божией Матери, известной своими чудотворными свойствами и историческим значением, связанным с ополчением Минина и Пожарского. Это произошло в ходе пасхальной службы. «Мы сегодня начинаем крестный ход <…> Просил бы устроителей крестного хода принять этот образ (казанскую икону Божией Матери — прим. URA.RU), беречь его во время путешествия, совершать молебны перед ним, рассказывать об истории этого образа», — сказал патриарх в ходе пасхальной Великой вечерни в храме Христа Спасителя. Его слова передает корреспондент РИА Новости. Во время пасхальной службы патриарх молился перед святыней и почтил ее, приложившись к иконе. Завершив богослужение, он сообщил о передаче чудотворного образа в храм Христа Спасителя, откуда и начнется крестный ход. После его завершения икона вернется в Казанский собор на Красной площади. Образ Казанской Божьей Матери неразрывно связан с историей становления русского государства. Во времена Смутного времени икону считали покровительницей воинов-освободителей. Казанцы, присоединившиеся к войску Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, хранили копию священного образа. После того как Москва была освобождена от поляков, князь Пожарский разместил икону в Введенской церкви на Большой Лубянке.