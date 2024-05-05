Дуняша из кибер-кафе в Перми перенесла празднование дня рождения из-за погоды

Погодные условия помешали провести запланированный на 1 мая день рождения робота Дуняши из пермского кибер-кафе. Праздник перенесли на 1 июня, указано в соцсети. При этом место не изменилось — парк им. Горького.
«Празднование моего дня рождения переносится на 1 июня. Погода немного испортилась и нарушила все мои планы. Но я не расстраиваюсь <…>, ведь мы сможем утроить по-настоящему летнюю вечеринку в розовом. Я буду ждать всех с нетерпением», — написано на странице Дуняши в соцсети «Вконтакте».
Гостям праздника обещали угощения и мастер-классы. Также в течение для в городском парке должны были проходить концерты и спектакли.
В 2023 году кибер-кафе с Дуняшей возобновило работу на территории парка Горького. Прообразом необычной буфетчицы стала пермячка Диана Габдуллина — первая Миссис «Пермь-2014».
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Погодные условия помешали провести запланированный на 1 мая день рождения робота Дуняши из пермского кибер-кафе. Праздник перенесли на 1 июня, указано в соцсети. При этом место не изменилось — парк им. Горького. «Празднование моего дня рождения переносится на 1 июня. Погода немного испортилась и нарушила все мои планы. Но я не расстраиваюсь <…>, ведь мы сможем утроить по-настоящему летнюю вечеринку в розовом. Я буду ждать всех с нетерпением», — написано на странице Дуняши в соцсети «Вконтакте». Гостям праздника обещали угощения и мастер-классы. Также в течение для в городском парке должны были проходить концерты и спектакли. В 2023 году кибер-кафе с Дуняшей возобновило работу на территории парка Горького. Прообразом необычной буфетчицы стала пермячка Диана Габдуллина — первая Миссис «Пермь-2014».