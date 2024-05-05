05 мая 2024
04 мая 2024

Дуняша из кибер-кафе в Перми перенесла празднование дня рождения из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Днем рождения Дуняши принято считать 1 мая
Днем рождения Дуняши принято считать 1 мая Фото:

Погодные условия помешали провести запланированный на 1 мая день рождения робота Дуняши из пермского кибер-кафе. Праздник перенесли на 1 июня, указано в соцсети. При этом место не изменилось — парк им. Горького.

«Празднование моего дня рождения переносится на 1 июня. Погода немного испортилась и нарушила все мои планы. Но я не расстраиваюсь <…>, ведь мы сможем утроить по-настоящему летнюю вечеринку в розовом. Я буду ждать всех с нетерпением», — написано на странице Дуняши в соцсети «Вконтакте».

Гостям праздника обещали угощения и мастер-классы. Также в течение для в городском парке должны были проходить концерты и спектакли.

В 2023 году кибер-кафе с Дуняшей возобновило работу на территории парка Горького. Прообразом необычной буфетчицы стала пермячка Диана Габдуллина — первая Миссис «Пермь-2014».

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Погодные условия помешали провести запланированный на 1 мая день рождения робота Дуняши из пермского кибер-кафе. Праздник перенесли на 1 июня, указано в соцсети. При этом место не изменилось — парк им. Горького. «Празднование моего дня рождения переносится на 1 июня. Погода немного испортилась и нарушила все мои планы. Но я не расстраиваюсь <…>, ведь мы сможем утроить по-настоящему летнюю вечеринку в розовом. Я буду ждать всех с нетерпением», — написано на странице Дуняши в соцсети «Вконтакте». Гостям праздника обещали угощения и мастер-классы. Также в течение для в городском парке должны были проходить концерты и спектакли. В 2023 году кибер-кафе с Дуняшей возобновило работу на территории парка Горького. Прообразом необычной буфетчицы стала пермячка Диана Габдуллина — первая Миссис «Пермь-2014».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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