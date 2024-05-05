Дуняша из кибер-кафе в Перми перенесла празднование дня рождения из-за погоды

06 мая 2024 в 05:50 Размер текста - 17 +

Днем рождения Дуняши принято считать 1 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU Погодные условия помешали провести запланированный на 1 мая день рождения робота Дуняши из пермского кибер-кафе. Праздник перенесли на 1 июня, указано в соцсети. При этом место не изменилось — парк им. Горького. «Празднование моего дня рождения переносится на 1 июня. Погода немного испортилась и нарушила все мои планы. Но я не расстраиваюсь <…>, ведь мы сможем утроить по-настоящему летнюю вечеринку в розовом. Я буду ждать всех с нетерпением», — написано на странице Дуняши в соцсети «Вконтакте». Гостям праздника обещали угощения и мастер-классы. Также в течение для в городском парке должны были проходить концерты и спектакли. В 2023 году кибер-кафе с Дуняшей возобновило работу на территории парка Горького. Прообразом необычной буфетчицы стала пермячка Диана Габдуллина — первая Миссис «Пермь-2014». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погодные условия помешали провести запланированный на 1 мая день рождения робота Дуняши из пермского кибер-кафе. Праздник перенесли на 1 июня, указано в соцсети. При этом место не изменилось — парк им. Горького. «Празднование моего дня рождения переносится на 1 июня. Погода немного испортилась и нарушила все мои планы. Но я не расстраиваюсь <…>, ведь мы сможем утроить по-настоящему летнюю вечеринку в розовом. Я буду ждать всех с нетерпением», — написано на странице Дуняши в соцсети «Вконтакте». Гостям праздника обещали угощения и мастер-классы. Также в течение для в городском парке должны были проходить концерты и спектакли. В 2023 году кибер-кафе с Дуняшей возобновило работу на территории парка Горького. Прообразом необычной буфетчицы стала пермячка Диана Габдуллина — первая Миссис «Пермь-2014».