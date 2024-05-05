05 мая 2024

В Екатеринбурге санитарка сломала позвоночник, перенося пациента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, палата, медперсонал, медицинская сестра, санитарка
Пострадавшую госпитализировали через несколько дней Фото:

В Свердловской областной клинической психиатрической больнице санитарка сломала позвоночник во время переноски пациента. Пострадавшая получила 450 тысяч рублей компенсации морального вреда, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Женщину и медицинскую сестру дежурный врач попросила помочь пересадить лежачего пациента с кровати в кресло-каталку. Во время подъема пациента санитарка почувствовала резкую и очень сильную боль в спине, не удержалась и упала на пациента», — сказали в ведомстве. Пострадавшую через несколько дней госпитализировали.

Госинспектор труда установил нарушения со стороны учреждения, из-за чего прокуратура направила иск о взыскании с больницы в пользу санитарки 450 тысяч рублей. «Суд удовлетворил исковые требования прокурора. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое восстановление трудовых прав санитарки», — отметили в прокуратуре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской областной клинической психиатрической больнице санитарка сломала позвоночник во время переноски пациента. Пострадавшая получила 450 тысяч рублей компенсации морального вреда, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Женщину и медицинскую сестру дежурный врач попросила помочь пересадить лежачего пациента с кровати в кресло-каталку. Во время подъема пациента санитарка почувствовала резкую и очень сильную боль в спине, не удержалась и упала на пациента», — сказали в ведомстве. Пострадавшую через несколько дней госпитализировали. Госинспектор труда установил нарушения со стороны учреждения, из-за чего прокуратура направила иск о взыскании с больницы в пользу санитарки 450 тысяч рублей. «Суд удовлетворил исковые требования прокурора. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое восстановление трудовых прав санитарки», — отметили в прокуратуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...