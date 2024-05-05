В Екатеринбурге санитарка сломала позвоночник, перенося пациента

В Свердловской областной клинической психиатрической больнице санитарка сломала позвоночник во время переноски пациента. Пострадавшая получила 450 тысяч рублей компенсации морального вреда, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Женщину и медицинскую сестру дежурный врач попросила помочь пересадить лежачего пациента с кровати в кресло-каталку. Во время подъема пациента санитарка почувствовала резкую и очень сильную боль в спине, не удержалась и упала на пациента», — сказали в ведомстве. Пострадавшую через несколько дней госпитализировали.
Госинспектор труда установил нарушения со стороны учреждения, из-за чего прокуратура направила иск о взыскании с больницы в пользу санитарки 450 тысяч рублей. «Суд удовлетворил исковые требования прокурора. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое восстановление трудовых прав санитарки», — отметили в прокуратуре.
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