На СВО погиб 65-летний пермский рядовой. Фото

07 мая 2024 в 03:37 Размер текста - 17 +

Рядовой из Сивинского округа погиб на СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На спецоперации погиб рядовой Владимир Вяткин из Сивинского округа (Пермский край). Ему было 65 лет. Информация об этом опубликована в сообществе мэрии округа в соцсети «ВКонтакте». «В ходе спецоперации на Украине погиб 29 апреля Вяткин Владимир Иосифович 1959 года рождения. О месте и времени прощания сообщим дополнительно», — говорится в сообщении представителей администрации округа. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память герою, сообщается в посте. Боец из Пермского края геройски погиб в зоне СВО группа мэрии Сивинского округа в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На спецоперации погиб рядовой Владимир Вяткин из Сивинского округа (Пермский край). Ему было 65 лет. Информация об этом опубликована в сообществе мэрии округа в соцсети «ВКонтакте». «В ходе спецоперации на Украине погиб 29 апреля Вяткин Владимир Иосифович 1959 года рождения. О месте и времени прощания сообщим дополнительно», — говорится в сообщении представителей администрации округа. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память герою, сообщается в посте.