Рядовой из Сивинского округа погиб на СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На спецоперации погиб рядовой Владимир Вяткин из Сивинского округа (Пермский край). Ему было 65 лет. Информация об этом опубликована в сообществе мэрии округа в соцсети «ВКонтакте».
«В ходе спецоперации на Украине погиб 29 апреля Вяткин Владимир Иосифович 1959 года рождения. О месте и времени прощания сообщим дополнительно», — говорится в сообщении представителей администрации округа.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память герою, сообщается в посте.
Боец из Пермского края геройски погиб в зоне СВО
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