06 мая 2024

На СВО погиб 65-летний пермский рядовой. Фото

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Рядовой из Сивинского округа погиб на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На спецоперации погиб рядовой Владимир Вяткин из Сивинского округа (Пермский край). Ему было 65 лет. Информация об этом опубликована в сообществе мэрии округа в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе спецоперации на Украине погиб 29 апреля Вяткин Владимир Иосифович 1959 года рождения. О месте и времени прощания сообщим дополнительно», — говорится в сообщении представителей администрации округа.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память герою, сообщается в посте.

Боец из Пермского края геройски погиб в зоне СВО
Боец из Пермского края геройски погиб в зоне СВО
Фото:

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На спецоперации погиб рядовой Владимир Вяткин из Сивинского округа (Пермский край). Ему было 65 лет. Информация об этом опубликована в сообществе мэрии округа в соцсети «ВКонтакте». «В ходе спецоперации на Украине погиб 29 апреля Вяткин Владимир Иосифович 1959 года рождения. О месте и времени прощания сообщим дополнительно», — говорится в сообщении представителей администрации округа. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память герою, сообщается в посте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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