Компанию из Чечни не пустили на курганский рынок, и она пытается сорвать торги

07 мая 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Чеченская фирма пожаловалась в ФАС из-за отклонения заявки на торгах по поставке котельных в Куртамыш Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компании «Элитстройсервис» из Чеченской республики не разрешили участвовать в торгах на поставку и монтаж блочно-модульных котельных в город Куртамыш Курганской области. Генеральный директор фирмы Ислам Исраилов подал жалобу в ФАС и требует допустить его заявку до аукциона. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Объект закупки: поставка и установка блочно-модульных котельных, ПНР (проведение пуско-наладочных работ). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе ООО „Элитстройсервис“ (г. Грозный)», — указано в документации. Победителем аукциона на поставку и монтаж котельных в Куртамыше, согласно данным сайта госзакупок, считается подрядчик, предложивший цену контракта в 112,5 миллионов рублей. При этом начальная стоимость работ оценивалась заказчиком ГБУ «Кургангазсеть» в 142 млн рублей. В определении победителя указано, что по результатам рассмотрения заявок принято решение о признании только одной заявки соответствующей требованиям. Согласно данным сайта госзакупок, победителем признан подрядчик, предложивший цену контракта в 112,5 миллионов рублей. При этом начальная стоимость работ оценивалась заказчиком ГБУ «Кургангазсеть» в 142 млн рублей. Заявка чеченской фирмы была отклонена на этапе рассмотрения предложений. Гендиректор компании «Элитстройсервис» Исраилов считает комиссия заказчика неправомерно не допустила его предприятие до торгов, ссылаясь на неполное предоставление пакета документов. По его мнению, все было передано на электронную торговую площадку в полном объеме. К тому же, чеченский бизнесмен отметил, что у него было лучшее ценовое предложение и его заявка должна быть определена победителем. В случае, если ФАС признает нарушения в проведении аукциона, комиссия заказчика будет вынуждена пересмотреть результаты торгов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компании «Элитстройсервис» из Чеченской республики не разрешили участвовать в торгах на поставку и монтаж блочно-модульных котельных в город Куртамыш Курганской области. Генеральный директор фирмы Ислам Исраилов подал жалобу в ФАС и требует допустить его заявку до аукциона. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Объект закупки: поставка и установка блочно-модульных котельных, ПНР (проведение пуско-наладочных работ). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе ООО „Элитстройсервис“ (г. Грозный)», — указано в документации. Победителем аукциона на поставку и монтаж котельных в Куртамыше, согласно данным сайта госзакупок, считается подрядчик, предложивший цену контракта в 112,5 миллионов рублей. При этом начальная стоимость работ оценивалась заказчиком ГБУ «Кургангазсеть» в 142 млн рублей. В определении победителя указано, что по результатам рассмотрения заявок принято решение о признании только одной заявки соответствующей требованиям. Согласно данным сайта госзакупок, победителем признан подрядчик, предложивший цену контракта в 112,5 миллионов рублей. При этом начальная стоимость работ оценивалась заказчиком ГБУ «Кургангазсеть» в 142 млн рублей. Заявка чеченской фирмы была отклонена на этапе рассмотрения предложений. Гендиректор компании «Элитстройсервис» Исраилов считает комиссия заказчика неправомерно не допустила его предприятие до торгов, ссылаясь на неполное предоставление пакета документов. По его мнению, все было передано на электронную торговую площадку в полном объеме. К тому же, чеченский бизнесмен отметил, что у него было лучшее ценовое предложение и его заявка должна быть определена победителем. В случае, если ФАС признает нарушения в проведении аукциона, комиссия заказчика будет вынуждена пересмотреть результаты торгов.