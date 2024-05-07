Депутаты из Ноябрьска предложили выложить из свечей танк Т-34

Ко Дню Победы в Ноябрьске выложат танк Т-34 из зажженных свечей

08 мая 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Танк-34 выложат из сотни свечей ко Дню Победы в Ноябрьске Фото: Владимир Андреев © URA.RU В преддверии Дня Победы в Ноябрьске (ЯНАО) создадут огненное изображение танка Т-34. вечером 8 мая на городской площади Памяти зажгут более сотни свечей. О патриотической акции в своих соцсетях сообщил один из организаторов — депутат городской думы Ноябрьска Максим Солодов. «Сегодня в 20:00 ждем всех. Дорогие горожане, пожалуйста приходите. Лампадки не нужно приносить — у нас все есть», — сказал депутат. Во время патриотической акции жителям также пообещали работу бесплатной полевой кухни. Ранее URA.RU сообщало о том, что на День Победы в 2023 году жители Ноябрьска выложили из свечей изображение с плаката «Родина-мать зовет!». Для создания огненной картины на городской площади зажгли почти три тысячи лампад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии Дня Победы в Ноябрьске (ЯНАО) создадут огненное изображение танка Т-34. вечером 8 мая на городской площади Памяти зажгут более сотни свечей. О патриотической акции в своих соцсетях сообщил один из организаторов — депутат городской думы Ноябрьска Максим Солодов. «Сегодня в 20:00 ждем всех. Дорогие горожане, пожалуйста приходите. Лампадки не нужно приносить — у нас все есть», — сказал депутат. Во время патриотической акции жителям также пообещали работу бесплатной полевой кухни. Ранее URA.RU сообщало о том, что на День Победы в 2023 году жители Ноябрьска выложили из свечей изображение с плаката «Родина-мать зовет!». Для создания огненной картины на городской площади зажгли почти три тысячи лампад.