В преддверии Дня Победы в Ноябрьске (ЯНАО) создадут огненное изображение танка Т-34. вечером 8 мая на городской площади Памяти зажгут более сотни свечей. О патриотической акции в своих соцсетях сообщил один из организаторов — депутат городской думы Ноябрьска Максим Солодов.
«Сегодня в 20:00 ждем всех. Дорогие горожане, пожалуйста приходите. Лампадки не нужно приносить — у нас все есть», — сказал депутат. Во время патриотической акции жителям также пообещали работу бесплатной полевой кухни.
Ранее URA.RU сообщало о том, что на День Победы в 2023 году жители Ноябрьска выложили из свечей изображение с плаката «Родина-мать зовет!». Для создания огненной картины на городской площади зажгли почти три тысячи лампад.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В преддверии Дня Победы в Ноябрьске (ЯНАО) создадут огненное изображение танка Т-34. вечером 8 мая на городской площади Памяти зажгут более сотни свечей. О патриотической акции в своих соцсетях сообщил один из организаторов — депутат городской думы Ноябрьска Максим Солодов. «Сегодня в 20:00 ждем всех. Дорогие горожане, пожалуйста приходите. Лампадки не нужно приносить — у нас все есть», — сказал депутат. Во время патриотической акции жителям также пообещали работу бесплатной полевой кухни. Ранее URA.RU сообщало о том, что на День Победы в 2023 году жители Ноябрьска выложили из свечей изображение с плаката «Родина-мать зовет!». Для создания огненной картины на городской площади зажгли почти три тысячи лампад.