Бывший челябинский свинокомплекс депутата Госдумы РФ поменял владельца

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Свинокомплекс Уральский ФОТО Сибирская Аграрная Группа
Свинокомплекс в Красноармейском районе выпускает 25 тысяч тонн мяса в год Фото:

У Родниковского свинокомплекса в Челябинской области, которым ранее владел депутат Госдумы РФ Олег Колесников, сменился владелец. Как следует из данных ЕГРЮЛ, полным собственником стала управляющая компания «Таврос».

«Сведения об учредителях юридического лица. Полное наименование — ООО „Управляющая компания Таврос“», — отмечено в госреестре.

УК «Таврос» стала единственным участником общества. Переход прав состоялся в марте. До этого момента учредителем являлся подмосковный агрохолдинг «Управление агроактивами».

«ООО „Управление агроактивами“ не связано с ГК „Таврос“. Это самостоятельные компании. Мы не отслеживаем активность „Управление агроактивами“», — заявили URA.RU в пресс-службе УК «Таврос».

Родниковский свинокомплекс был выкуплен у банка «Траст». Актив входил в состав агрохолдинга «Здоровая ферма», распроданного по частям. В августе 2023 года финорганизация заявляла, что стоимость имущества составила 1,1 млрд рублей. Компания была продана в октябре.

При подготовке материала URA.RU пыталось связаться с представителями «Управления агроактивами». В открытых источниках контакты отсутствуют.

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У Родниковского свинокомплекса в Челябинской области, которым ранее владел депутат Госдумы РФ Олег Колесников, сменился владелец. Как следует из данных ЕГРЮЛ, полным собственником стала управляющая компания «Таврос». «Сведения об учредителях юридического лица. Полное наименование — ООО „Управляющая компания Таврос“», — отмечено в госреестре. УК «Таврос» стала единственным участником общества. Переход прав состоялся в марте. До этого момента учредителем являлся подмосковный агрохолдинг «Управление агроактивами». «ООО „Управление агроактивами“ не связано с ГК „Таврос“. Это самостоятельные компании. Мы не отслеживаем активность „Управление агроактивами“», — заявили URA.RU в пресс-службе УК «Таврос». Родниковский свинокомплекс был выкуплен у банка «Траст». Актив входил в состав агрохолдинга «Здоровая ферма», распроданного по частям. В августе 2023 года финорганизация заявляла, что стоимость имущества составила 1,1 млрд рублей. Компания была продана в октябре. При подготовке материала URA.RU пыталось связаться с представителями «Управления агроактивами». В открытых источниках контакты отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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