Бывший челябинский свинокомплекс депутата Госдумы РФ поменял владельца

У Родниковского свинокомплекса в Челябинской области, которым ранее владел депутат Госдумы РФ Олег Колесников, сменился владелец. Как следует из данных ЕГРЮЛ, полным собственником стала управляющая компания «Таврос».
«Сведения об учредителях юридического лица. Полное наименование — ООО „Управляющая компания Таврос“», — отмечено в госреестре.
УК «Таврос» стала единственным участником общества. Переход прав состоялся в марте. До этого момента учредителем являлся подмосковный агрохолдинг «Управление агроактивами».
«ООО „Управление агроактивами“ не связано с ГК „Таврос“. Это самостоятельные компании. Мы не отслеживаем активность „Управление агроактивами“», — заявили URA.RU в пресс-службе УК «Таврос».
Родниковский свинокомплекс был выкуплен у банка «Траст». Актив входил в состав агрохолдинга «Здоровая ферма», распроданного по частям. В августе 2023 года финорганизация заявляла, что стоимость имущества составила 1,1 млрд рублей. Компания была продана в октябре.
При подготовке материала URA.RU пыталось связаться с представителями «Управления агроактивами». В открытых источниках контакты отсутствуют.
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