Появились подробности об атаке БПЛА на завод в Башкирии

МЧС РФ: на атакованном заводе в Башкирии повреждена насосная станция
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, бпла, беспилотник, бла,  дрон,  stock
Завод в Башкирии атаковали БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки БПЛА на нефтеперерабатывающий завод «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии повреждена насосная станция. Об этом сообщает МЧС РФ по республике Башкортостан.

«Предварительно повреждено строение насосной станции на территории предприятия», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Последствия происшествия ликвидируют. Пострадавших в результате атаки нет.

На месте находятся более 30 специалистов и шесть единиц техники. Ситуацию взяло под контроль главное управление МЧС России по республике.

Ранее БПЛА совершили атаку по нефтеперерабатывающему заводу «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии. Сообщалось, что на территории предприятия начался пожар.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате атаки БПЛА на нефтеперерабатывающий завод «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии повреждена насосная станция. Об этом сообщает МЧС РФ по республике Башкортостан. «Предварительно повреждено строение насосной станции на территории предприятия», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Последствия происшествия ликвидируют. Пострадавших в результате атаки нет. На месте находятся более 30 специалистов и шесть единиц техники. Ситуацию взяло под контроль главное управление МЧС России по республике. Ранее БПЛА совершили атаку по нефтеперерабатывающему заводу «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии. Сообщалось, что на территории предприятия начался пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...