Появились подробности об атаке БПЛА на завод в Башкирии

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В результате атаки БПЛА на нефтеперерабатывающий завод «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии повреждена насосная станция. Об этом сообщает МЧС РФ по республике Башкортостан. «Предварительно повреждено строение насосной станции на территории предприятия», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Последствия происшествия ликвидируют. Пострадавших в результате атаки нет. На месте находятся более 30 специалистов и шесть единиц техники. Ситуацию взяло под контроль главное управление МЧС России по республике. Ранее БПЛА совершили атаку по нефтеперерабатывающему заводу «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии. Сообщалось, что на территории предприятия начался пожар.