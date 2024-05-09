Происшествия Появились подробности об атаке БПЛА на завод в Башкирии МЧС РФ: на атакованном заводе в Башкирии повреждена насосная станция 09 мая 2024 в 14:56 Размер текста - 17 + Завод в Башкирии атаковали БПЛА Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате атаки БПЛА на нефтеперерабатывающий завод «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии повреждена насосная станция. Об этом сообщает МЧС РФ по республике Башкортостан. «Предварительно повреждено строение насосной станции на территории предприятия», — заявило ведомство в своем telegram-канале . Последствия происшествия ликвидируют. Пострадавших в результате атаки нет. На месте находятся более 30 специалистов и шесть единиц техники. Ситуацию взяло под контроль главное управление МЧС России по республике. Ранее БПЛА совершили атаку по нефтеперерабатывающему заводу «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии. Сообщалось, что на территории предприятия начался пожар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В результате атаки БПЛА на нефтеперерабатывающий завод «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии повреждена насосная станция. Об этом сообщает МЧС РФ по республике Башкортостан. «Предварительно повреждено строение насосной станции на территории предприятия», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Последствия происшествия ликвидируют. Пострадавших в результате атаки нет. На месте находятся более 30 специалистов и шесть единиц техники. Ситуацию взяло под контроль главное управление МЧС России по республике. Ранее БПЛА совершили атаку по нефтеперерабатывающему заводу «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии. Сообщалось, что на территории предприятия начался пожар. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям