Mash сообщил о детях под завалами в Белгороде

По неофициальной информации, двое несовершеннолетних в данный момент находятся под обломками многоэтажного дома в Белгороде. Их состояние в настоящий момент неизвестны, пишет telegram-канал Mash.
«Минимум двое детей находятся под завалами белгородской многоэтажки», — сообщает Mash. Там добавили, что состояние несовершеннолетних неизвестно. Организована эвакуация жителей соседних подъездов в пункты временного размещения.
В Белгороде после обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. По информации МЧС, спасателям удалось извлечь из-под завалов 12 человек, в том числе двух детей.
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