Mash сообщил о детях под завалами в Белгороде

12 мая 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Под завалами могут находиться двое детей, пишет Mash (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома По неофициальной информации, двое несовершеннолетних в данный момент находятся под обломками многоэтажного дома в Белгороде. Их состояние в настоящий момент неизвестны, пишет telegram-канал Mash. «Минимум двое детей находятся под завалами белгородской многоэтажки», — сообщает Mash. Там добавили, что состояние несовершеннолетних неизвестно. Организована эвакуация жителей соседних подъездов в пункты временного размещения. В Белгороде после обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. По информации МЧС, спасателям удалось извлечь из-под завалов 12 человек, в том числе двух детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По неофициальной информации, двое несовершеннолетних в данный момент находятся под обломками многоэтажного дома в Белгороде. Их состояние в настоящий момент неизвестны, пишет telegram-канал Mash. «Минимум двое детей находятся под завалами белгородской многоэтажки», — сообщает Mash. Там добавили, что состояние несовершеннолетних неизвестно. Организована эвакуация жителей соседних подъездов в пункты временного размещения. В Белгороде после обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. По информации МЧС, спасателям удалось извлечь из-под завалов 12 человек, в том числе двух детей.