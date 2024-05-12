Mash сообщил о детях под завалами в Белгороде

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Под завалами могут находиться двое детей, пишет Mash (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

По неофициальной информации, двое несовершеннолетних в данный момент находятся под обломками многоэтажного дома в Белгороде. Их состояние в настоящий момент неизвестны, пишет telegram-канал Mash.

«Минимум двое детей находятся под завалами белгородской многоэтажки», — сообщает Mash. Там добавили, что состояние несовершеннолетних неизвестно. Организована эвакуация жителей соседних подъездов в пункты временного размещения.

В Белгороде после обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. По информации МЧС, спасателям удалось извлечь из-под завалов 12 человек, в том числе двух детей.

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По неофициальной информации, двое несовершеннолетних в данный момент находятся под обломками многоэтажного дома в Белгороде. Их состояние в настоящий момент неизвестны, пишет telegram-канал Mash. «Минимум двое детей находятся под завалами белгородской многоэтажки», — сообщает Mash. Там добавили, что состояние несовершеннолетних неизвестно. Организована эвакуация жителей соседних подъездов в пункты временного размещения. В Белгороде после обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. По информации МЧС, спасателям удалось извлечь из-под завалов 12 человек, в том числе двух детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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