В Британии раскритиковали попытки Европы впечатлить Путина

Financial Times: устаревшая дипломатия Европы не впечатлит Путина
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Владимир Путин не будет впечатлен западной дипломатией Фото:

Приверженность европейских лидеров к устаревшим методам дипломатии никак не повлияет на таких лидеров, как президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина или экс-главу США Дональда Трампа. Об этом сообщили в британской газете Financial Times. Авторы статьи отметили, что РФ, Китай и США отошли от принципов старого международного порядка.

«Мир изменился, и Европе нужно быть гораздо более решительным, чтобы противостоять этим тенденциям <…> Цепляние за устаревшую парадигму не произведет впечатления на Путина, Си Цзиньпина или Трампа, освободившихся от ига старого международного порядка», — говорится в материале.

Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Путин стал фигурой, вызывающей беспокойство на Западе. Он неудобен для западных лидеров из-за того, что под его руководством Россия ведет самостоятельную политику.

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Приверженность европейских лидеров к устаревшим методам дипломатии никак не повлияет на таких лидеров, как президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина или экс-главу США Дональда Трампа. Об этом сообщили в британской газете Financial Times. Авторы статьи отметили, что РФ, Китай и США отошли от принципов старого международного порядка. «Мир изменился, и Европе нужно быть гораздо более решительным, чтобы противостоять этим тенденциям <…> Цепляние за устаревшую парадигму не произведет впечатления на Путина, Си Цзиньпина или Трампа, освободившихся от ига старого международного порядка», — говорится в материале. Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Путин стал фигурой, вызывающей беспокойство на Западе. Он неудобен для западных лидеров из-за того, что под его руководством Россия ведет самостоятельную политику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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