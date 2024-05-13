В Британии раскритиковали попытки Европы впечатлить Путина

Financial Times: устаревшая дипломатия Европы не впечатлит Путина

13 мая 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не будет впечатлен западной дипломатией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Приверженность европейских лидеров к устаревшим методам дипломатии никак не повлияет на таких лидеров, как президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина или экс-главу США Дональда Трампа. Об этом сообщили в британской газете Financial Times. Авторы статьи отметили, что РФ, Китай и США отошли от принципов старого международного порядка. «Мир изменился, и Европе нужно быть гораздо более решительным, чтобы противостоять этим тенденциям <…> Цепляние за устаревшую парадигму не произведет впечатления на Путина, Си Цзиньпина или Трампа, освободившихся от ига старого международного порядка», — говорится в материале. Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Путин стал фигурой, вызывающей беспокойство на Западе. Он неудобен для западных лидеров из-за того, что под его руководством Россия ведет самостоятельную политику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приверженность европейских лидеров к устаревшим методам дипломатии никак не повлияет на таких лидеров, как президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина или экс-главу США Дональда Трампа. Об этом сообщили в британской газете Financial Times. Авторы статьи отметили, что РФ, Китай и США отошли от принципов старого международного порядка. «Мир изменился, и Европе нужно быть гораздо более решительным, чтобы противостоять этим тенденциям <…> Цепляние за устаревшую парадигму не произведет впечатления на Путина, Си Цзиньпина или Трампа, освободившихся от ига старого международного порядка», — говорится в материале. Ранее депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Путин стал фигурой, вызывающей беспокойство на Западе. Он неудобен для западных лидеров из-за того, что под его руководством Россия ведет самостоятельную политику.