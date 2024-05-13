В СНБО Украины не увидели угроз наступления на Харьков

13 мая 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Угрозы наступления на Харьков нет, считает Александр Литвиненко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Угрозы наступления на Харьков нет, заявил секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко. Он подчеркнул стабильность обстановки в регионе в текущий момент. «Мы можем сказать, что не видим никакой угрозы наступления на город Харьков», — приводит его слова агентство Франс Пресс. Это заявление стало ответом на опасения по поводу возможного обострения ситуации в регионе. Такие комментарии прозвучали на фоне сообщений о сложной оперативной обстановке, которую ранее описывали как украинские, так и российские власти. Президент Украины Владимир Зеленский ранее характеризовал положение ВСУ в Харьковской области как «чрезвычайно сложное». В свою очередь, Минобороны РФ информировало о продвижении войск и занятии нескольких населенных пунктов в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Угрозы наступления на Харьков нет, заявил секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко. Он подчеркнул стабильность обстановки в регионе в текущий момент. «Мы можем сказать, что не видим никакой угрозы наступления на город Харьков», — приводит его слова агентство Франс Пресс. Это заявление стало ответом на опасения по поводу возможного обострения ситуации в регионе. Такие комментарии прозвучали на фоне сообщений о сложной оперативной обстановке, которую ранее описывали как украинские, так и российские власти. Президент Украины Владимир Зеленский ранее характеризовал положение ВСУ в Харьковской области как «чрезвычайно сложное». В свою очередь, Минобороны РФ информировало о продвижении войск и занятии нескольких населенных пунктов в регионе.