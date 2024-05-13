В СНБО Украины не увидели угроз наступления на Харьков

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Угрозы наступления на Харьков нет, считает Александр Литвиненко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Угрозы наступления на Харьков нет, заявил секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко. Он подчеркнул стабильность обстановки в регионе в текущий момент.

«Мы можем сказать, что не видим никакой угрозы наступления на город Харьков», — приводит его слова агентство Франс Пресс. Это заявление стало ответом на опасения по поводу возможного обострения ситуации в регионе.

Такие комментарии прозвучали на фоне сообщений о сложной оперативной обстановке, которую ранее описывали как украинские, так и российские власти. Президент Украины Владимир Зеленский ранее характеризовал положение ВСУ в Харьковской области как «чрезвычайно сложное». В свою очередь, Минобороны РФ информировало о продвижении войск и занятии нескольких населенных пунктов в регионе.

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Угрозы наступления на Харьков нет, заявил секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко. Он подчеркнул стабильность обстановки в регионе в текущий момент. «Мы можем сказать, что не видим никакой угрозы наступления на город Харьков», — приводит его слова агентство Франс Пресс. Это заявление стало ответом на опасения по поводу возможного обострения ситуации в регионе. Такие комментарии прозвучали на фоне сообщений о сложной оперативной обстановке, которую ранее описывали как украинские, так и российские власти. Президент Украины Владимир Зеленский ранее характеризовал положение ВСУ в Харьковской области как «чрезвычайно сложное». В свою очередь, Минобороны РФ информировало о продвижении войск и занятии нескольких населенных пунктов в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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