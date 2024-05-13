13 мая 2024
12 мая 2024

Авиакомпания «Ямал» запретила провоз еды в ручной клади

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, еда в самолете, обед, питание в самолете, авиапитание, самолетная еда
В список предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади, авиакомпания «Ямал» добавила еду Фото:

Авиакомпания «Ямал» обновила список предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади. Среди прочего в нем числятся продукты питания.

«На всех рейсах авиакомпании „Ямал“ в салоне самолета нельзя перевозить ножи, вилки, ножницы и другие опасные предметы (в том числе сувенирные). Мясную, рыбную продукцию и другие продукты питания», — написано в telegram-канале компании.

Также к провозу запрещены следующие вещества: взрывчатые, легковоспламеняющиеся, окисляющие, токсичные вещества, едкие и коррозирующие, ядовитые и отравляющие. Помимо этого в список вошли радиоактивные материалы и оружие.

URA.RU направило запрос к авиакомпании «Ямал», чтобы выяснить, с чем связан запрет на провоз еды. Ответ ожидается.

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Авиакомпания «Ямал» обновила список предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади. Среди прочего в нем числятся продукты питания. «На всех рейсах авиакомпании „Ямал“ в салоне самолета нельзя перевозить ножи, вилки, ножницы и другие опасные предметы (в том числе сувенирные). Мясную, рыбную продукцию и другие продукты питания», — написано в telegram-канале компании. Также к провозу запрещены следующие вещества: взрывчатые, легковоспламеняющиеся, окисляющие, токсичные вещества, едкие и коррозирующие, ядовитые и отравляющие. Помимо этого в список вошли радиоактивные материалы и оружие. URA.RU направило запрос к авиакомпании «Ямал», чтобы выяснить, с чем связан запрет на провоз еды. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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