Авиакомпания «Ямал» запретила провоз еды в ручной клади

В список предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади, авиакомпания «Ямал» добавила еду Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» обновила список предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади. Среди прочего в нем числятся продукты питания.

«На всех рейсах авиакомпании „Ямал“ в салоне самолета нельзя перевозить ножи, вилки, ножницы и другие опасные предметы (в том числе сувенирные). Мясную, рыбную продукцию и другие продукты питания», — написано в telegram-канале компании.

Также к провозу запрещены следующие вещества: взрывчатые, легковоспламеняющиеся, окисляющие, токсичные вещества, едкие и коррозирующие, ядовитые и отравляющие. Помимо этого в список вошли радиоактивные материалы и оружие.

URA.RU направило запрос к авиакомпании «Ямал», чтобы выяснить, с чем связан запрет на провоз еды. Ответ ожидается.