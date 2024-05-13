Авиакомпания «Ямал» запретила провоз еды в ручной клади

Авиакомпания «Ямал» обновила список предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади. Среди прочего в нем числятся продукты питания.
«На всех рейсах авиакомпании „Ямал“ в салоне самолета нельзя перевозить ножи, вилки, ножницы и другие опасные предметы (в том числе сувенирные). Мясную, рыбную продукцию и другие продукты питания», — написано в telegram-канале компании.
Также к провозу запрещены следующие вещества: взрывчатые, легковоспламеняющиеся, окисляющие, токсичные вещества, едкие и коррозирующие, ядовитые и отравляющие. Помимо этого в список вошли радиоактивные материалы и оружие.
URA.RU направило запрос к авиакомпании «Ямал», чтобы выяснить, с чем связан запрет на провоз еды. Ответ ожидается.
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Авиакомпания «Ямал» обновила список предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади. Среди прочего в нем числятся продукты питания. «На всех рейсах авиакомпании „Ямал“ в салоне самолета нельзя перевозить ножи, вилки, ножницы и другие опасные предметы (в том числе сувенирные). Мясную, рыбную продукцию и другие продукты питания», — написано в telegram-канале компании. Также к провозу запрещены следующие вещества: взрывчатые, легковоспламеняющиеся, окисляющие, токсичные вещества, едкие и коррозирующие, ядовитые и отравляющие. Помимо этого в список вошли радиоактивные материалы и оружие. URA.RU направило запрос к авиакомпании «Ямал», чтобы выяснить, с чем связан запрет на провоз еды. Ответ ожидается.