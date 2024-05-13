13 мая 2024
12 мая 2024

Жители ХМАО накопили на летние отпуска

© Служба новостей «URA.RU»
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Кредит на летний отпуск планирует взять только 5% югорчан Фото:

Большинство югорчан не рассматривают идею взять кредит для оплаты летнего отпуска. Такие планы есть только у 5% жителей ХМАО, рассказали URA.RU специалисты SuperJob.

«Согласно результатам опроса, 5% жителей Югры планируют взять кредит для оплаты своего летнего отдыха. При этом мужчины чуть чаще женщин выбирают такой вариант (6% против 4% соответственно)», — поделились аналитики сервиса.

Интересно, что вариант оплаты отпуска кредитными средствами югорчане с зарплатой от 100 тысяч рассматривают чаще, чем те, кто зарабатывает меньше. Тем не менее, 85% жителей ХМАО рассчитывают траты во время отпуска уложить в заработанное.

В ХМАО стали использовать льготный отпуск для путешествий не только по России, но и для поездок в Китай. Югорчане покупают авиабилеты во Владивосток, а оттуда по низким ценам летят в Шанхай.

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Большинство югорчан не рассматривают идею взять кредит для оплаты летнего отпуска. Такие планы есть только у 5% жителей ХМАО, рассказали URA.RU специалисты SuperJob. «Согласно результатам опроса, 5% жителей Югры планируют взять кредит для оплаты своего летнего отдыха. При этом мужчины чуть чаще женщин выбирают такой вариант (6% против 4% соответственно)», — поделились аналитики сервиса. Интересно, что вариант оплаты отпуска кредитными средствами югорчане с зарплатой от 100 тысяч рассматривают чаще, чем те, кто зарабатывает меньше. Тем не менее, 85% жителей ХМАО рассчитывают траты во время отпуска уложить в заработанное. В ХМАО стали использовать льготный отпуск для путешествий не только по России, но и для поездок в Китай. Югорчане покупают авиабилеты во Владивосток, а оттуда по низким ценам летят в Шанхай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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