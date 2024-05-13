Жители ХМАО накопили на летние отпуска

Кредит на летний отпуск планирует взять только 5% югорчан Фото: Размик Закарян © URA.RU

Большинство югорчан не рассматривают идею взять кредит для оплаты летнего отпуска. Такие планы есть только у 5% жителей ХМАО, рассказали URA.RU специалисты SuperJob.

«Согласно результатам опроса, 5% жителей Югры планируют взять кредит для оплаты своего летнего отдыха. При этом мужчины чуть чаще женщин выбирают такой вариант (6% против 4% соответственно)», — поделились аналитики сервиса.

Интересно, что вариант оплаты отпуска кредитными средствами югорчане с зарплатой от 100 тысяч рассматривают чаще, чем те, кто зарабатывает меньше. Тем не менее, 85% жителей ХМАО рассчитывают траты во время отпуска уложить в заработанное.

В ХМАО стали использовать льготный отпуск для путешествий не только по России, но и для поездок в Китай. Югорчане покупают авиабилеты во Владивосток, а оттуда по низким ценам летят в Шанхай.