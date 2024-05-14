Происшествия Detik: в Индонезии россиянину и двум украинцам грозит смертная казнь 14 мая 2024 в 15:39 Размер текста - 17 + Мужчин задержали в Индонезии Фото: Анна Майорова © URA.RU Двум гражданам Украины и и одному россиянину грозит смертная казнь в Индонезии за создание нарколаборатории на острове Бали. Об этом сообщает индонезийский портал Detik. «Подозреваемым из Украины предъявлено обвинение в производстве наркотиков», — сказал комиссар Вахью Видада, глава агентства уголовных расследований национальной полиции Индонезии. Россиянин обвиняется в распространении наркотиков через даркнет. Максимальное наказание, которое грозит мужчинам, — смертная казнь и штраф в размере 10 миллиардов индонезийских рупий (около 620 тысяч долларов). На вилле, где были задержаны подозреваемые, полиция обнаружила значительные запасы наркотиков и оборудование для их производства. Среди конфискованного — марихуана, мефедрон и кокаин, а также аппаратура для изготовления таблеток экстази. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Двум гражданам Украины и и одному россиянину грозит смертная казнь в Индонезии за создание нарколаборатории на острове Бали. Об этом сообщает индонезийский портал Detik. «Подозреваемым из Украины предъявлено обвинение в производстве наркотиков», — сказал комиссар Вахью Видада, глава агентства уголовных расследований национальной полиции Индонезии. Россиянин обвиняется в распространении наркотиков через даркнет. Максимальное наказание, которое грозит мужчинам, — смертная казнь и штраф в размере 10 миллиардов индонезийских рупий (около 620 тысяч долларов). На вилле, где были задержаны подозреваемые, полиция обнаружила значительные запасы наркотиков и оборудование для их производства. Среди конфискованного — марихуана, мефедрон и кокаин, а также аппаратура для изготовления таблеток экстази. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям