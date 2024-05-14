Detik: в Индонезии россиянину и двум украинцам грозит смертная казнь

Двум гражданам Украины и и одному россиянину грозит смертная казнь в Индонезии за создание нарколаборатории на острове Бали. Об этом сообщает индонезийский портал Detik.
«Подозреваемым из Украины предъявлено обвинение в производстве наркотиков», — сказал комиссар Вахью Видада, глава агентства уголовных расследований национальной полиции Индонезии. Россиянин обвиняется в распространении наркотиков через даркнет. Максимальное наказание, которое грозит мужчинам, — смертная казнь и штраф в размере 10 миллиардов индонезийских рупий (около 620 тысяч долларов).
На вилле, где были задержаны подозреваемые, полиция обнаружила значительные запасы наркотиков и оборудование для их производства. Среди конфискованного — марихуана, мефедрон и кокаин, а также аппаратура для изготовления таблеток экстази.
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