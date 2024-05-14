Detik: в Индонезии россиянину и двум украинцам грозит смертная казнь

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Мужчин задержали в Индонезии Фото:

Двум гражданам Украины и и одному россиянину грозит смертная казнь в Индонезии за создание нарколаборатории на острове Бали. Об этом сообщает индонезийский портал Detik.

«Подозреваемым из Украины предъявлено обвинение в производстве наркотиков», — сказал комиссар Вахью Видада, глава агентства уголовных расследований национальной полиции Индонезии. Россиянин обвиняется в распространении наркотиков через даркнет. Максимальное наказание, которое грозит мужчинам, — смертная казнь и штраф в размере 10 миллиардов индонезийских рупий (около 620 тысяч долларов).

На вилле, где были задержаны подозреваемые, полиция обнаружила значительные запасы наркотиков и оборудование для их производства. Среди конфискованного — марихуана, мефедрон и кокаин, а также аппаратура для изготовления таблеток экстази.

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Двум гражданам Украины и и одному россиянину грозит смертная казнь в Индонезии за создание нарколаборатории на острове Бали. Об этом сообщает индонезийский портал Detik. «Подозреваемым из Украины предъявлено обвинение в производстве наркотиков», — сказал комиссар Вахью Видада, глава агентства уголовных расследований национальной полиции Индонезии. Россиянин обвиняется в распространении наркотиков через даркнет. Максимальное наказание, которое грозит мужчинам, — смертная казнь и штраф в размере 10 миллиардов индонезийских рупий (около 620 тысяч долларов). На вилле, где были задержаны подозреваемые, полиция обнаружила значительные запасы наркотиков и оборудование для их производства. Среди конфискованного — марихуана, мефедрон и кокаин, а также аппаратура для изготовления таблеток экстази.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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