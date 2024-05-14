Тамбовская область выделит беспрецедентную сумму на нацпроект «Образование»

14 мая 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Власти Тамбовской области активно включаются в национальные проекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В этом году на реализацию нацпроекта «Образование» в Тамбовской области будет направлена беспрецедентная сумма — 5,2 миллиарда рублей. В прошлом году она была в два раза ниже. Об этом заявила министр образования и науки региона Татьяна Котельникова во время совещания оперштаба по реализации нацпроектов, который провел глава Тамбовской области Максим Егоров. «На развитие сферы образования в этом году заложена беспрецедентная сумма в 5,2 миллиарда рублей, в то время как годом ранее она составила 2,5 миллиарда рублей. Всего же за время реализации нацпроекта с 2019 года его финансирование составило 15,2 миллиарда рублей», — заявила Татьяна Котельникова. Итоги совещания по нацпроектам есть в распоряжении URA.RU. Большая часть денег будет направлена на капитальный ремонт. 143 здания в регионе нуждаются в нем, из них — 42 школы. Эти объекты уже включены в программу капитального ремонта. Для 57 зданий разработан проект по восстановлению. Они будут отремонтированы в 2025—2027 годах. В проектно-сметной документации сейчас нуждаются еще 44 здания. «По поручению президента РФ Владимира Путина, в стране ведется масштабная модернизация системы образования, в том числе по нацпроекту „Образование“. Тамбовская область активно участвует в этой работе. В нашем регионе сделано уже немало, но нам предстоит выполнить еще больше», — отметил Максим Егоров. Также продлен проект по модернизации спортивной инфраструктуры в школах. Сейчас 29 спортивных залов отремонтированы в рамках него. В 2024 году ремонт спортивных комплексов будет в Моршанске, Рассказове, Уварове и Никифоровском муниципальном округе. Также регион активно реализует нацпроект «Семья». В рамках него будут восстановлены 69 детских садов. Они все требуют капитального ремонта. Еще Тамбовская область намерена синхронизировать реализацию проекта «Профессионалитет», а также подготовиться к проекту «Молодежь и дети». Для последнего власти региона создают дополнительные пространства для обучения детей. Среди них: музеи, театры, медиацентры, творческие и волонтерские центры, художественные мастерские. Работа активно идет. Тамбовская область активно участвует во всех федеральных программах в сфере образования. В рамках нацпроекта уже построены четыре новые школы, идет строительство новых. Это результат работы за пять лет. При этом регион входит в топ-5 субъектов по развитию, поддержке талантов и способности у детей и молодежи. Дети в Тамбовской области активно вовлекаются в дополнительное образование. По этому показателю регион находится в топ-10. Путин объявил о создании пяти новых национальных проектов в конце февраля. Они направлены на решение проблем кадрового дефицита, воспитания молодежи, продолжительности жизни. Более подробно — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В этом году на реализацию нацпроекта «Образование» в Тамбовской области будет направлена беспрецедентная сумма — 5,2 миллиарда рублей. В прошлом году она была в два раза ниже. Об этом заявила министр образования и науки региона Татьяна Котельникова во время совещания оперштаба по реализации нацпроектов, который провел глава Тамбовской области Максим Егоров. «На развитие сферы образования в этом году заложена беспрецедентная сумма в 5,2 миллиарда рублей, в то время как годом ранее она составила 2,5 миллиарда рублей. Всего же за время реализации нацпроекта с 2019 года его финансирование составило 15,2 миллиарда рублей», — заявила Татьяна Котельникова. Итоги совещания по нацпроектам есть в распоряжении URA.RU. Большая часть денег будет направлена на капитальный ремонт. 143 здания в регионе нуждаются в нем, из них — 42 школы. Эти объекты уже включены в программу капитального ремонта. Для 57 зданий разработан проект по восстановлению. Они будут отремонтированы в 2025—2027 годах. В проектно-сметной документации сейчас нуждаются еще 44 здания. «По поручению президента РФ Владимира Путина, в стране ведется масштабная модернизация системы образования, в том числе по нацпроекту „Образование“. Тамбовская область активно участвует в этой работе. В нашем регионе сделано уже немало, но нам предстоит выполнить еще больше», — отметил Максим Егоров. Также продлен проект по модернизации спортивной инфраструктуры в школах. Сейчас 29 спортивных залов отремонтированы в рамках него. В 2024 году ремонт спортивных комплексов будет в Моршанске, Рассказове, Уварове и Никифоровском муниципальном округе. Также регион активно реализует нацпроект «Семья». В рамках него будут восстановлены 69 детских садов. Они все требуют капитального ремонта. Еще Тамбовская область намерена синхронизировать реализацию проекта «Профессионалитет», а также подготовиться к проекту «Молодежь и дети». Для последнего власти региона создают дополнительные пространства для обучения детей. Среди них: музеи, театры, медиацентры, творческие и волонтерские центры, художественные мастерские. Работа активно идет. Тамбовская область активно участвует во всех федеральных программах в сфере образования. В рамках нацпроекта уже построены четыре новые школы, идет строительство новых. Это результат работы за пять лет. При этом регион входит в топ-5 субъектов по развитию, поддержке талантов и способности у детей и молодежи. Дети в Тамбовской области активно вовлекаются в дополнительное образование. По этому показателю регион находится в топ-10. Путин объявил о создании пяти новых национальных проектов в конце февраля. Они направлены на решение проблем кадрового дефицита, воспитания молодежи, продолжительности жизни. Более подробно — в материале URA.RU.