Нарышкин назвал условие для крупномасштабного военного конфликта с Западом

Нарышкин: военный конфликт возможен, если Запад сочтет это выгодным для себя

14 мая 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Крупномасштабный военный конфликт возможен, если Запад сочтет это выгодным и безопасным для себя. Об этом заявил кандидат на должность директора Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, выступая в Совфеде. «Некоторая часть политиков-евроатлантистов действительно считает возможным для того, чтобы удержать свою гегемонию, развязать широкомасштабный военный конфликт… Есть веские основания считать, что такое действительно произойти может, если так называемый западный блок посчитает для себя это, во-первых, выгодным, во-вторых, в достаточной степени безопасным», — заявил Нарышкин. Трансляция велась на телеканале «России 24». Цель заключается в радикальном сокращении моральных, материальных и человеческих ресурсов геополитических конкурентов Запада в ходе данного конфликта. Это нужно противникам России для победы в борьбе за создание справедливого многополярного мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупномасштабный военный конфликт возможен, если Запад сочтет это выгодным и безопасным для себя. Об этом заявил кандидат на должность директора Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, выступая в Совфеде. «Некоторая часть политиков-евроатлантистов действительно считает возможным для того, чтобы удержать свою гегемонию, развязать широкомасштабный военный конфликт… Есть веские основания считать, что такое действительно произойти может, если так называемый западный блок посчитает для себя это, во-первых, выгодным, во-вторых, в достаточной степени безопасным», — заявил Нарышкин. Трансляция велась на телеканале «России 24». Цель заключается в радикальном сокращении моральных, материальных и человеческих ресурсов геополитических конкурентов Запада в ходе данного конфликта. Это нужно противникам России для победы в борьбе за создание справедливого многополярного мира.