Юный пермяк в результате шалости выпал из автобуса

В Перми 14 мая вечером на остановке мальчик из-за шалости открыл дверь кнопкой аварийного выхода и выпал из автобуса. Об этом сообщили очевидцы. Факт происшествия подтвердили в краевом дептрансе.
«14 мая в 18:38 на остановочном пункте „Гайвинский рынок“ в Перми произошло ДТП. По предварительной информации, мальчик, находясь в салоне автобуса, воспользовался устройством аварийного открытия дверей и вышел. Это привело к удару о проезжавшее мимо авто», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на информацию дептранса.
Юному пермяку оказали медпомощь, он был в сознании. На месте работали сотрудники ГИБДД, отмечает издание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Перми 14 мая вечером на остановке мальчик из-за шалости открыл дверь кнопкой аварийного выхода и выпал из автобуса. Об этом сообщили очевидцы. Факт происшествия подтвердили в краевом дептрансе. «14 мая в 18:38 на остановочном пункте „Гайвинский рынок“ в Перми произошло ДТП. По предварительной информации, мальчик, находясь в салоне автобуса, воспользовался устройством аварийного открытия дверей и вышел. Это привело к удару о проезжавшее мимо авто», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на информацию дептранса. Юному пермяку оказали медпомощь, он был в сознании. На месте работали сотрудники ГИБДД, отмечает издание.