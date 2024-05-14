Юный пермяк в результате шалости выпал из автобуса

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Виды города. Пермь, гибдд, дпс, экипаж дпс, патрульный автомобиль дпс
ГИБДД выясняет причины ДТП, в котором пострадал ребенок (архивное фото) Фото:

В Перми 14 мая вечером на остановке мальчик из-за шалости открыл дверь кнопкой аварийного выхода и выпал из автобуса. Об этом сообщили очевидцы. Факт происшествия подтвердили в краевом дептрансе.

«14 мая в 18:38 на остановочном пункте „Гайвинский рынок“ в Перми произошло ДТП. По предварительной информации, мальчик, находясь в салоне автобуса, воспользовался устройством аварийного открытия дверей и вышел. Это привело к удару о проезжавшее мимо авто», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на информацию дептранса.

Юному пермяку оказали медпомощь, он был в сознании. На месте работали сотрудники ГИБДД, отмечает издание.

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В Перми 14 мая вечером на остановке мальчик из-за шалости открыл дверь кнопкой аварийного выхода и выпал из автобуса. Об этом сообщили очевидцы. Факт происшествия подтвердили в краевом дептрансе. «14 мая в 18:38 на остановочном пункте „Гайвинский рынок“ в Перми произошло ДТП. По предварительной информации, мальчик, находясь в салоне автобуса, воспользовался устройством аварийного открытия дверей и вышел. Это привело к удару о проезжавшее мимо авто», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на информацию дептранса. Юному пермяку оказали медпомощь, он был в сознании. На месте работали сотрудники ГИБДД, отмечает издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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