Юный пермяк в результате шалости выпал из автобуса

14 мая 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

ГИБДД выясняет причины ДТП, в котором пострадал ребенок (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми 14 мая вечером на остановке мальчик из-за шалости открыл дверь кнопкой аварийного выхода и выпал из автобуса. Об этом сообщили очевидцы. Факт происшествия подтвердили в краевом дептрансе. «14 мая в 18:38 на остановочном пункте „Гайвинский рынок“ в Перми произошло ДТП. По предварительной информации, мальчик, находясь в салоне автобуса, воспользовался устройством аварийного открытия дверей и вышел. Это привело к удару о проезжавшее мимо авто», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на информацию дептранса. Юному пермяку оказали медпомощь, он был в сознании. На месте работали сотрудники ГИБДД, отмечает издание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми 14 мая вечером на остановке мальчик из-за шалости открыл дверь кнопкой аварийного выхода и выпал из автобуса. Об этом сообщили очевидцы. Факт происшествия подтвердили в краевом дептрансе. «14 мая в 18:38 на остановочном пункте „Гайвинский рынок“ в Перми произошло ДТП. По предварительной информации, мальчик, находясь в салоне автобуса, воспользовался устройством аварийного открытия дверей и вышел. Это привело к удару о проезжавшее мимо авто», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на информацию дептранса. Юному пермяку оказали медпомощь, он был в сознании. На месте работали сотрудники ГИБДД, отмечает издание.