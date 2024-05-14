Курганский врач-целевик выиграл суд у больницы, которая хотела его оштрафовать

15 мая 2024 в 06:27 Размер текста - 17 +

Врач выиграла судебный процесс у больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врач-целевик выиграла суд у Шадринской городской больницы (Курганская область), которая пыталась оштрафовать медика за отказ отработать три года после обучения в медвузе. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил отказать в удовлетворении иска ГБУ „Шадринская городская больница“ к врачу-целевику о взыскании штрафа в сумме 210 000 рублей», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Шадринского райсуда. Уточняется, что врач добровольно, еще до суда выплатила больнице 105 тысяч рублей, которые получила в качестве стипендии, когда училась в вузе. Пункт о штрафе в двукратном размере от суммы выплаченной стипендии был включен в договор о целевом обучении. На суде выяснилось, что это требование противоречит законодательству РФ, отмечается в материалах процесса. Ранее Межрайонная больница №8 города Щучье (Курганская область) не смогла взыскать штраф с врача, отказавшейся вернуться на работу после обучения по договору. Сотрудники больницы пошли в суд, когда девушка не вернулась на обязательную отработку после обучения на врача в Челябинске. По условиям договора, после получения диплома она должна была отработать в больнице три года или возместить расходы на обучение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врач-целевик выиграла суд у Шадринской городской больницы (Курганская область), которая пыталась оштрафовать медика за отказ отработать три года после обучения в медвузе. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил отказать в удовлетворении иска ГБУ „Шадринская городская больница“ к врачу-целевику о взыскании штрафа в сумме 210 000 рублей», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Шадринского райсуда. Уточняется, что врач добровольно, еще до суда выплатила больнице 105 тысяч рублей, которые получила в качестве стипендии, когда училась в вузе. Пункт о штрафе в двукратном размере от суммы выплаченной стипендии был включен в договор о целевом обучении. На суде выяснилось, что это требование противоречит законодательству РФ, отмечается в материалах процесса. Ранее Межрайонная больница №8 города Щучье (Курганская область) не смогла взыскать штраф с врача, отказавшейся вернуться на работу после обучения по договору. Сотрудники больницы пошли в суд, когда девушка не вернулась на обязательную отработку после обучения на врача в Челябинске. По условиям договора, после получения диплома она должна была отработать в больнице три года или возместить расходы на обучение.