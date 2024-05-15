Подразделения ВСУ на харьковском направлении укомплектовали женщинами

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Некоторые подразделения ВСУ на харьковском направлении укомплектованы женщинами
Некоторые подразделения ВСУ на харьковском направлении укомплектованы женщинами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На передовые позиции в зоне боевых действий на харьковском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют подразделения, полностью состоящие из женщин. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На передовые позиции, заводят подразделения, укомплектованные женщинами-военнослужащими. В процентном соотношении некоторые группы состоят полностью из женщин», — сказал Марочко агентству ТАСС. Он добавил, что примерный возраст женщин — от 20 до 35 лет. 

По словам эксперта, среди женщин, служащих на передовой, есть как офицеры, так и рядовые. Они занимают военные специальности, которые ранее считались исключительно мужскими, заключил Марочко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о напряженной обстановке в Харьковской области на фоне наступления ВС России. Говоря об этом, он сослался на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, передает Life

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На передовые позиции в зоне боевых действий на харьковском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют подразделения, полностью состоящие из женщин. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «На передовые позиции, заводят подразделения, укомплектованные женщинами-военнослужащими. В процентном соотношении некоторые группы состоят полностью из женщин», — сказал Марочко агентству ТАСС. Он добавил, что примерный возраст женщин — от 20 до 35 лет.  По словам эксперта, среди женщин, служащих на передовой, есть как офицеры, так и рядовые. Они занимают военные специальности, которые ранее считались исключительно мужскими, заключил Марочко. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о напряженной обстановке в Харьковской области на фоне наступления ВС России. Говоря об этом, он сослался на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, передает Life. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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