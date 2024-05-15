Подразделения ВСУ на харьковском направлении укомплектовали женщинами

На передовые позиции в зоне боевых действий на харьковском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют подразделения, полностью состоящие из женщин. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«На передовые позиции, заводят подразделения, укомплектованные женщинами-военнослужащими. В процентном соотношении некоторые группы состоят полностью из женщин», — сказал Марочко агентству ТАСС. Он добавил, что примерный возраст женщин — от 20 до 35 лет.
По словам эксперта, среди женщин, служащих на передовой, есть как офицеры, так и рядовые. Они занимают военные специальности, которые ранее считались исключительно мужскими, заключил Марочко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о напряженной обстановке в Харьковской области на фоне наступления ВС России. Говоря об этом, он сослался на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, передает Life.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.