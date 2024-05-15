В России обсуждают условия выдачи ипотеки семьям с детьми старше шести лет

Правительство России еще не приняло решение о повышении ставки по ипотеке для семей с детьми старше шести лет. Сейчас инициативу обсуждают совместно с экспертами и другими ведомствами, сообщили в Министерстве финансов РФ.
«Решение о повышении ставки по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет Правительством России не принималось», — говорится в telegram-канале Минфина. В министерстве подчеркнули, что сейчас ведется активное обсуждение совместно с экспертами и другими ведомствами.
Семейной ипотекой россияне могут воспользоваться для покупки квартиры или частного дома с землей. Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил об идее повысить до 12% годовых ставку по данной ипотеке для семей, имеющих двух детей старше шести лет, передает RT. Нынешняя программа, позволявшая семьям получить кредит под 6% годовых, истекает 1 июля 2024 года, однако президент России Владимир Путин поручил продлить ее до 2030 года, сохраняя нынешнюю ставку.
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