Премьеру Польши начали угрожать после покушения на Фицо

Премьер Польши Туск сообщил об угрозах после покушения на Роберта Фицо
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Дональд Туск (на фото) заявил, что в день покушения на Роберта Фицо в его адрес последовало много угроз
Дональд Туск (на фото) заявил, что в день покушения на Роберта Фицо в его адрес последовало много угроз Фото:

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что ему начали угрожать расправой после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Одно из сообщений он опубликовал в соцсети X.

«Сегодня словаки показали нам пример, что делать с Дональдом Туском», — передает сообщение Дональд Туск. Он уточнил. Что 15 мая подобных угроз было много.

Покушение на Фицо произошло 15 мая возле здания где проводилось выездное заседание правительства Словакии, сообщает RT. Премьер-министр получил пять огнестрельных ранений, после чего находится в крайне тяжелом состоянии. По словам заместителя главы правительства Роберта Калиняка, жизнь пережившего покушение остается под угрозой.

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Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что ему начали угрожать расправой после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Одно из сообщений он опубликовал в соцсети X. «Сегодня словаки показали нам пример, что делать с Дональдом Туском», — передает сообщение Дональд Туск. Он уточнил. Что 15 мая подобных угроз было много. Покушение на Фицо произошло 15 мая возле здания где проводилось выездное заседание правительства Словакии, сообщает RT. Премьер-министр получил пять огнестрельных ранений, после чего находится в крайне тяжелом состоянии. По словам заместителя главы правительства Роберта Калиняка, жизнь пережившего покушение остается под угрозой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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