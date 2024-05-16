Премьеру Польши начали угрожать после покушения на Фицо

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что ему начали угрожать расправой после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Одно из сообщений он опубликовал в соцсети X.
«Сегодня словаки показали нам пример, что делать с Дональдом Туском», — передает сообщение Дональд Туск. Он уточнил. Что 15 мая подобных угроз было много.
Покушение на Фицо произошло 15 мая возле здания где проводилось выездное заседание правительства Словакии, сообщает RT. Премьер-министр получил пять огнестрельных ранений, после чего находится в крайне тяжелом состоянии. По словам заместителя главы правительства Роберта Калиняка, жизнь пережившего покушение остается под угрозой.
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