Екатеринбургская школьница сбежала из дома после ссоры с родителями из-за парня

В Екатеринбурге 13-летняя школьница ушла из дома, поссорившись с родителями из-за переписки с парнем в мессенджере. Нашли беглянку сотрудники уголовного розыска в Челябинске, сообщил URA.RU источник.
«13-летняя девочка, гражданка Узбекистана, поругалась с родителями, которые не одобряли ее общение с молодым человеком в соцсети. Утром 14 мая она ушла из дома по улице Саввы Белых и пропала. Родители обратились в полицию. Найти ученицу удалось лишь на следующие сутки — в Челябинске», — рассказал собеседник агентства.
Беглянку целой и невредимой вернули родителям. Ранее в Челябинске сняли с поезда другую школьницу, которая тоже направлялась к своему бойфренду. Девочка сбежала от родителей в Самаре и поехала в Новосибирск, где жил ее парень.
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