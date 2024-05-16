16 мая 2024

Екатеринбургская школьница сбежала из дома после ссоры с родителями из-за парня

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Заседание Совета движения «За возрождение Урала». Челябинск, косы, девочка, прическа
Девочка обиделась на родителей и уехала в Челябинск (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 13-летняя школьница ушла из дома, поссорившись с родителями из-за переписки с парнем в мессенджере. Нашли беглянку сотрудники уголовного розыска в Челябинске, сообщил URA.RU источник.

«13-летняя девочка, гражданка Узбекистана, поругалась с родителями, которые не одобряли ее общение с молодым человеком в соцсети. Утром 14 мая она ушла из дома по улице Саввы Белых и пропала. Родители обратились в полицию. Найти ученицу удалось лишь на следующие сутки — в Челябинске», — рассказал собеседник агентства.

Беглянку целой и невредимой вернули родителям. Ранее в Челябинске сняли с поезда другую школьницу, которая тоже направлялась к своему бойфренду. Девочка сбежала от родителей в Самаре и поехала в Новосибирск, где жил ее парень.

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В Екатеринбурге 13-летняя школьница ушла из дома, поссорившись с родителями из-за переписки с парнем в мессенджере. Нашли беглянку сотрудники уголовного розыска в Челябинске, сообщил URA.RU источник. «13-летняя девочка, гражданка Узбекистана, поругалась с родителями, которые не одобряли ее общение с молодым человеком в соцсети. Утром 14 мая она ушла из дома по улице Саввы Белых и пропала. Родители обратились в полицию. Найти ученицу удалось лишь на следующие сутки — в Челябинске», — рассказал собеседник агентства. Беглянку целой и невредимой вернули родителям. Ранее в Челябинске сняли с поезда другую школьницу, которая тоже направлялась к своему бойфренду. Девочка сбежала от родителей в Самаре и поехала в Новосибирск, где жил ее парень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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