Клава Кока намекнула на расставание с парнем

17 мая 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Поклонники Высоковой бросились обсуждать ее личную жизнь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) опубликовала на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) неоднозначное послание «Нет парня — нет проблем». Из-за чего ее фанаты бросились обсуждать судьбу пары, допуская их расставание. «Девочки, у них все хорошо с Сашей (Поверин — парень Высоковой)?» — поинтересовалась слушательница. По словам другой, молодые люди разошлись. Еще одна подписчица считает, что Кока таким образом готовит свою аудиторию к новой песне. «Нет, у них все хорошо. Это название песни. Она не такой человек, чтобы выносить свое личное напоказ», — уверяет другая девушка. Поверин и Высокова встречаются после финала съемки шоу «Сердце Клавы». Не все поклонники одобрили ее выбор — часть хотели увидеть рядом с Кокой бизнесмена Андрея Шаркова. В проекте на отношения с певицей претендовали 12 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) опубликовала на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) неоднозначное послание «Нет парня — нет проблем». Из-за чего ее фанаты бросились обсуждать судьбу пары, допуская их расставание. «Девочки, у них все хорошо с Сашей (Поверин — парень Высоковой)?» — поинтересовалась слушательница. По словам другой, молодые люди разошлись. Еще одна подписчица считает, что Кока таким образом готовит свою аудиторию к новой песне. «Нет, у них все хорошо. Это название песни. Она не такой человек, чтобы выносить свое личное напоказ», — уверяет другая девушка. Поверин и Высокова встречаются после финала съемки шоу «Сердце Клавы». Не все поклонники одобрили ее выбор — часть хотели увидеть рядом с Кокой бизнесмена Андрея Шаркова. В проекте на отношения с певицей претендовали 12 человек.