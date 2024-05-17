Клава Кока намекнула на расставание с парнем

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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
Поклонники Высоковой бросились обсуждать ее личную жизнь Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) опубликовала на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) неоднозначное послание «Нет парня — нет проблем». Из-за чего ее фанаты бросились обсуждать судьбу пары, допуская их расставание.

«Девочки, у них все хорошо с Сашей (Поверин — парень Высоковой)?» — поинтересовалась слушательница. По словам другой, молодые люди разошлись. Еще одна подписчица считает, что Кока таким образом готовит свою аудиторию к новой песне. «Нет, у них все хорошо. Это название песни. Она не такой человек, чтобы выносить свое личное напоказ», — уверяет другая девушка.

Поверин и Высокова встречаются после финала съемки шоу «Сердце Клавы». Не все поклонники одобрили ее выбор — часть хотели увидеть рядом с Кокой бизнесмена Андрея Шаркова. В проекте на отношения с певицей претендовали 12 человек.

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Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) опубликовала на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) неоднозначное послание «Нет парня — нет проблем». Из-за чего ее фанаты бросились обсуждать судьбу пары, допуская их расставание. «Девочки, у них все хорошо с Сашей (Поверин — парень Высоковой)?» — поинтересовалась слушательница. По словам другой, молодые люди разошлись. Еще одна подписчица считает, что Кока таким образом готовит свою аудиторию к новой песне. «Нет, у них все хорошо. Это название песни. Она не такой человек, чтобы выносить свое личное напоказ», — уверяет другая девушка. Поверин и Высокова встречаются после финала съемки шоу «Сердце Клавы». Не все поклонники одобрили ее выбор — часть хотели увидеть рядом с Кокой бизнесмена Андрея Шаркова. В проекте на отношения с певицей претендовали 12 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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